Автотюніг та дрифт у Карпатах: ювілейний фестиваль «Leocult-2019» розширює межі

Вже невдовзі Львівщина п’ятий рік поспіль прийматиме найбільший фестиваль автомобільної культури у західній Україні – «LeoCult-2019». Упродовж двох днів, 26-27 липня, гості та учасники зможуть насолодитися дорогими тюнінгованими автівками, переглянути захоплююче DriftShow, покататися на DriftTaxi та ще й відпочити у Карпатах.

Щороку «LeoCult» збирає автоентузіастів у різних сферах тюнінгу, але його візитною карткою незмінно залишається напрямок «Stance» – максимально занижені автомобілі. До ювілейної дати організатори підготували дуже насичену та цікаву програму і оновили формат фестивалю. Які ж новинки очікують на гостей та учасників?

По-перше, це значно більше номінацій: обиратимуть кращі автомобільні диски, автівки на пневматичній та статичній підвісках, кращий фітмент (положення колеса в арці), найгучніший автомобіль (вихлоп), а ще ТОПову шістнадцятку. Загалом буде аж 17 номінацій, та більше 100 учасників зі всієї України та навіть закордону.

- Тут можна буде побачити автомобілі різних класів: від стареньких ВАЗів та запорожців до дорогих Лексусів, Мерседесів та Порше. Часто коштовність тюнінгу може перевищувати втричі або навіть більше варіть самого авто, – розповідає співорганізатор та суддя фестивалю Андрій Гаєвський.

Фішкою «LeoCult-2019» стане фантастичне DriftShow від багаторазового чемпіона України із слалому та професійного дрифтера Олексія Виговського.

- Шалені «дрифтові» заїзди чекатимуть на глядачів у перервах між номінаціями упродовж двох днів. А для любителів справжнього екстриму на фестивалі також працюватиме DriftTaxi. Тож можна буде випробувати власні сили та проїхатись «з вітерцем» поруч із професійним пілотом, – говорить Андрій Гаєвський.

Приємно здивує гостей та учасників і місце проведення – гірськолижний комплекс «Плай» з розвиненою інфраструктурою. Тому на фестивалі можна буде не тільки отримати задоволення від приголомшливого тюнінгу, а й насолодитись гірськими пейзажами, прогулятись карпатськими лісами. Підкріпитися і поділитися враженнями з друзями також можна буде завдяки організованим зонам відпочинку.

- Цьогорічний фестиваль дуже особливий для нас, адже він ювілейний. Тому ми вирішили додати родзинку та поєднати круті занижені авто, дрифт-шоу та відпочинок у мальовничих Карпатах. Цей «вибуховий» коктейль точно прийдеться до душі нашим гостям та учасникам, – розповідає співорганізатор Олександр Бондарчук.

Упродовж двох днів, 26-27 липня, на глядачів ще чекатимуть розіграші подарунків від партнерів та гучне афтепаті.

Офіційне відкриття «LeoCult-2019» відбудеться 26 липня о 13:00 на території гірськолижного комплексу «Плай» (с. Плав’є, Сколівський р-н, Львівська область).

Деталі – на сторінці фестивалю https://www.facebook.com/LeoCultEvent/

Не пропустіть свято тюнінгу та драйву!

Вл. інф.

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