Азербайджанці інвестують у Львівщину

На Львівщині планують звести новий меблевий комбінат – про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Так, сьогодні, 3 травня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся із засновником компанії “Фортіво” Фарманом Ісламлі, аби узгодити будівництво нових виробничих приміщень площею 20000 м² на базі ТзОВ “Меблевий комбінат “Стрий”.

Очільник області відзначив актуальність розвитку деревообробної галузі у зв’язку із введенням обмеження на вивіз кругляка та зазначив, що обласна влада сприятиме відкриттю нових фабрик та комбінатів у цій галузі.

«Галузь деревообробки на Львівщині та й в Україні загалом, зараз дуже затребувана. Кожен п’ятий експортний долар надходить у Львівську область від операцій пов’язаних із продукцією деревообробки», – наголосив під час зустрічі Олег Синютка.

Гості ознайомили голову облдержадміністрації із специфікою роботи підприємства та планами розширяти свою діяльність.

«Динаміка розвитку нашого підприємства дає нам можливість розширяти свою діяльність. У нові виробничі потужності плануємо інвестувати 3 мільйони доларів та впровадити новий проект у три етапи. Відтак, на першому етапі запустимо виробництво стільців для збуту у Європі та країнах Близького Сходу. Це дозволить створити більше сотні нових робочих місць», – зазначив Фарман Ісламлі.

Завершити будівництво підприємства планують уже цього року.

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