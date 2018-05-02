Азербайджанці інвестують у Львівщину

By  | 03.05.2018 | Filed under: Новини

На Львівщині планують звести новий меблевий комбінат – про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Так, сьогодні, 3 травня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся із засновником компанії “Фортіво” Фарманом Ісламлі, аби узгодити будівництво нових виробничих приміщень площею 20000 м² на базі ТзОВ “Меблевий комбінат “Стрий”.

Очільник області відзначив актуальність розвитку деревообробної галузі у зв’язку із введенням обмеження на вивіз кругляка та зазначив, що обласна влада сприятиме відкриттю нових фабрик та комбінатів у цій галузі.

«Галузь деревообробки на Львівщині та й в Україні загалом, зараз дуже затребувана. Кожен п’ятий експортний долар надходить у Львівську область від операцій пов’язаних із продукцією деревообробки», – наголосив під час зустрічі Олег Синютка.

Гості ознайомили голову облдержадміністрації із специфікою роботи підприємства та планами розширяти свою діяльність.

«Динаміка розвитку нашого підприємства дає нам можливість розширяти свою діяльність. У нові виробничі потужності плануємо інвестувати 3 мільйони доларів та впровадити новий проект у три етапи. Відтак, на першому етапі запустимо виробництво стільців для збуту у Європі та країнах Близького Сходу. Це дозволить створити більше сотні нових робочих місць», – зазначив Фарман Ісламлі.

Завершити будівництво підприємства планують уже цього року.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • На роботу в дієтїдальню “Веселка” потрібні офіціанти
    26.04.2018 | 15:16

    На роботу в дієтїдальню “Веселка” (м. Трускавець) потрібні офіціанти. Робота на постійній основі. Довідки за телефоном 067-310- 14-49 або (247) 6-00-30. Також читайтеЗапрошуємо на роботу бібліотекаря (0)Для тих, кого цікавить здоровий спосіб життя (0)Запрошуємо на фестиваль циркового мистецтва “Трускавецький фігляр” (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви