Азербайджанцы обратились в силовые структуры Украины

Международный Альянс «Азербайджан-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) направил письменное обращение генпрокурору Украины Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и в СБУ по поводу похищения азербайджанцев в Украине и оказания давления на предпринимателей. Об этом сообщил председатель Международного Альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов.

По его словам, всех мэров города и начальников полиции попросили держать этот вопрос под своим контролем:

«Мы связались с ними. Нам ответили, что для решения вопроса проводятся интенсивные работы, о результатах сообщат в ближайшее время», – сказал Э. Мамедов. Он заявил, что инцидент находится под серьезным контролем со стороны административных органов:

«Верим, что проведенные митинги дадут результат. Альянс контролирует происходящее на митинге».

Отметим, что в Киеве около 150 представителей азербайджанской общины пришли на митинг у здания министерства внутренних дел. Участники митинга утверждают, что преступники не боятся силовых структур. Согласно информации, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, среди них несколько бизнесменов.

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