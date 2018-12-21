Бадмінтонний дебют трускавчан

By  | 26.12.2018 | Filed under: Новини

Дитячий турнір – це завжди свято з виром неймовірних емоцій. Це запекла боротьба, величезна самовіддача і воля до перемоги. Це шалена дружня підтримка, переживання батьків, вболівання та допомога тренерів.

22 грудня 2018 р. у Львові на дитячому турнірі з бадмінтону «Команчерики» (до дня св. Миколая) взяли участь 73 юних спортсмени з Ужгорода, Трускавця, Мостиськ та Львова.

Трускавець на турнірі представляла команда вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» (тренер Юрій Бєлов), для яких це були перші «виїзні» змагання, оскільки секція з бадмінтону почала функціонувати з вересня ц.р.

Дебют відбувся за сприянням відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради та став доволі вдалим – трускавчанки Федів Марія та Жеплінська Віолета в одиночному розряді у віковій групі до 12 років вибороли відповідно 1 та 2 місця, а у парному розряді стали срібними призерами юнацького турніру. У цій же віковій групі серед юнаків вихованці «Спортовця» Касьяненко Ярослав та Семенюк Владислав «добрались» до чвертьфіналу.

Усі учасники турніру достойно змагались, показали гарний рівень підготовки та отримали солодкі подарунки від Миколая, інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець».

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