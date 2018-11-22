Бахрам Мамедов: «Тело должно быть красивым»

18-летнего азербайджанца Бахрама Мамедова в Баку называют самым красивым юношей. Идеальное тело – это не только дар от отца и матери, но и результат работы над собой. Спорт не ради спорта, а ради красивого тела и здоровья!

В эти дни Бахрам вместе со своим отцом, председателем Международного Альянса «Азербайджан-Украина» находится в Трускавце. Общаемся с ним в ГКК «Карпаты». Тема беседы – спорт и здоровье.

- Скажи, Бахрам, сколько лет ты уже занимаешься спортом?

- Спортом я занимаюсь с девяти лет. Маленьким я был очень полным мальчиком и меня даже называли «Пончик». Я не хотел, чтобы меня так называли, и решил заняться спортом. Это был каратэ, и, конечно же, мой любимый вид спорта и времяпрепровождения – плавание.

Плавать я любил с самого детства, и занимаюсь им и сейчас. Дело в том, что плавание помогает делать свою фигуру изящной, красивой, модельной. Конечно, есть люди, которые хотят стать «качками», они глотают протеины и стараются за всякую цену нарастить себе мышцы. Я считаю, что красота – это гибкость, упругость, плавные мягкие линии, а не скопление мышц. Тело должно быть красивым.

- Насколько я знаю, ты принимал участь во многих соревнованиях по плаванию…

- Да, еще со времен учебы в средней школе №1 города Баку я принимал участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас у меня планы занимать призовые места не только в Азербайджане, а и в Украине, где я учусь (Бахрам – студент второго курса Львовского университета внутренних дел – В.К.).

Плавание позволяет быть в прекрасной форме, это удивительный вид спорта, который дарит здоровье и способствует хорошему настроению.

Кстати, в гостинично-курортном комплексе «Карпаты» есть хороший большой бассейн, который я регулярно посещаю и в котором чувствую себя как рыба в воде (смеется).

Но, конечно, нужно заниматься и силовыми видами спорта, так что я и в «Карпатах», и во Львове хожу в тренажерный зал, бегаю. Стараюсь заниматься как минимум полтора-два часа в день.

Это очень классно, когда ты хорошо выглядишь – тогда чувствуешь себя уверенно в любой ситуации. Без живота, с ровной осанкой, с правильными четкими движениями – я считаю, каждый мужчина должен думать о том, чтобы выглядеть хорошо. Ведь это же так естественно – быть красивым. К сожалению, не все это понимают, и иногда просто жалко смотреть на некоторых парней. Так и хочется спросить: «Что ты сделал со своим телом? Зачем?».

- У молодых есть много времени, но когда человек становится постарше, то это время забирают семья, работа, разные развлечения. Не думаешь ли ты, что и тебе придется оставить плавание и спорт вообще?

- Я считаю, что человек должен рационально распределять свое время. Время на себя, на свое здоровье, на работу над своим внешним состоянием должно быть всегда. Иначе человек будет постепенно деградировать.

Да, я тоже думаю о своем будущем, понимаю, что должен буду работать адвокатом или в юриспруденции вообще, что будут жена, дети. Но я не представляю, чтобы все это мне могло помешать. Сейчас я учусь, есть занятия, сессии, но все же я нахожу время поплавать и позаниматься в спортзале. Думаю, что и когда буду работать, то смогу плавать и заниматься спортом или до, или после работы.

Хочу обратиться ко всем читателям «Трускавецкого вестника» с призывом заниматься спортом. Это хорошая инвестиция в себя, о которой вы никогда не пожалеете.

-Спасибо за интересную беседу, Бахрам.

- Спасибо, до свидания.

Общался Владимир Ключак

P.S. Профиль Бахрама Мамедова в Фейсбуке: https://www.facebook.com/baxrambala

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