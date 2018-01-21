№79957 Бактерии для переработки навоза Biolatic

Бактерии для подстилки – инновационное решение для организации экономически выгодного, безопасного и комфортного фермерского хозяйства. Китайский производитель Biolatic предлагает формулу, основанную на биологически активных компонентах, которая обеспечит эффективную переработку навоза/помета все видов сельскохозяйственных животных!

Эффективность бактерий для переработки навоза Биолатик:

• Навоз/помет может быть утилизирован отдельно прямо на ферме в течении 14 дней. С покупкой препарата «Compost» от Биолатик (утилизация 10 тонн происходит в течении 15 дней!).

• Убираются характерные запахи на ферме. Это позволит сделать условия работы и пребывания на ферме более комфортными. Это также говорит об отсутствии вредных испарений аммиака.

• Снижение заболеваемости животных. Жизнедеятельность бактерий для подстилки блокирует патогенную микрофлору и стабилизируют положительную (актуально при использовании препарата «Multi-25» в составе подстилки).

• Материальная экономия. Вы сможете сократить расходную статью на обогрев помещений, снизить количество работников на ферме и необходимость возведения ангаров для хранения продуктов жизнедеятельности животных.

Подробнее об эффективности бактерий Биолатик и поступаемых новинках Вас проконсультируют менеджеры нашего интернет магазина, официального представительства компании из Китая! Телефон: (050) 283-72-69. Сайт: http://biolatic-china.com.ua.

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