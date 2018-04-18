Барви Великодня

Весною приходить до нас Великдень – найбільше свято у християнському світі. Великоднє свято пов’язане із воскресінням Ісуса Христа, а отже, символізує перемогу добра над злом і світла над пітьмою. Христос вчить нас воскрешати себе мудрістю і терпимістю.

Відзначили Великодні свята в Трускавецькій дитячій міській бібліотеці учні 3-А та 5-Б класів СЗШ №3 (класні керівники Марія Дуб та Світлана Наум). Бібліотекар Леся Цісінська розповіла присутнім про давні традиції та звичаї святкування Пасхи в Україні, про найдавніші писанки і орнаменти, які використовували наші предки.

Весняний Вістунець, роль якого зіграв Любомир Закутинський, прийшов зі свяченою вербицею сповістити, що увесь хрещений люд готується до найкращого свята – Великодня. Каріна Яцуляк, Оля Гаркава, Надія Кірда, Павлина Давидова потішили всіх жартівливими коломийками “Розписую писаночку”. Учні 5-Б класу показали сценку “Великодній кошик”. Учасники ансамблю “Соколи” та “Україночка” співали пісні, читали вірші та виконали танець “Вербовая гілочка”. Закінчилось Великоднє свято гаївками “Кривий танець”. “Кувала зозуля у зіллю” . “Он хлопці он, на горі льон” та інші. В бібліотеці панувала справжня Великодня атмосфера, на обличчях дітей сяяла квітуча усмішка.

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