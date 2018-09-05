Барвиста Малайзія

Велична краса природи і унікальна культурна спадщина робить Малайзію місцем надзвичайно цікавого відпочинку та змістовного туризму. І не лише 452-метрові вежі-близнюки Петронас в Куала-Лумпурі, колоніальні будови португальців в Малайзії, печери Бату з 43-метровою статуєю індуїстського бога Муругана, але й традиції народів, що населяють Малайзію, приваблюють вимогливих мандрівників. Моє двотижневе перебування в цій казковій країні запам’ятається надовго.

А розпочав я свою подорож до цієї азіатської країни з величезного столичного аеропорту KLIA-2 в Куала-Лумпурі. Це великий транспортний вузол, який своєю інфраструктурою нагадує місто і розміщений поруч з KLIA-1. Звідси автобусом виїхав до надзвичайно гарного і древнього міста Малака за 140 км від столиці. Історичний центр міста знаходиться в околицях пагорба св. Павла. Малака знаменита своїм багатонаціональним населенням, яке включає португальських євразійців і баба-нон`я, нащадків ранніх китайських торговців, які одружились з місцевими малайськими жінками. Місто зі своїми каналами і будинками нагадує Венецію і Амстердам одночасно. Я часто приходив на веранди хостелів, які виходять на набережну, щоб відчути шарм настінних муралів і отримати енергетику від водяного плеса для наступних піших прогулянок по китайському кварталу. Дивно і те, що поруч, один біля одного дружньо розмістились голландська церква Христа, китайський храм Чен-Хун-Тен, індуїстський храм Шрі-Поййятха та мечеть Кампонг-Келінг. Перше, що кидається у вічі для туриста – це велорикші, оздоблені квітами і ляльками, з яких лунають малайзійські мелодії.

Перебуваючи в Малаці, слід скуштувати смачний пряний лакса-суп (креветки, сир тофу, яйця з лапшою) та втамувати спрагу від копі-кави і чаю з масалою. А скільки тут різних східних прянощів і смаковитих трав на ринку! Та й перебування в гест-хаузі «Vojage» обійдеться бюджетному туристу всього в 20 рінггітів зі сніданком (1 USD = 3,6 RM).

Повертаюсь після чотирьохденного перебування до Куала-Лумпура. Оселившись за 17 RM на добу в хостелі «Оазис», що біля Чайна-тауна, йду до туристично-інформаційного центру познайомитись зі світловим макетом міста, документальним фільмом і отримати довідкову інформацію. Вражений швидкими темпами будівництва і розвитку Куала-Лумпура з його хмарочосами, серед яких візитівкою країни стали башти-близнюки «Петронас». А поруч з телевежею в центрі міста розміщені тропічний парк та історичні шедеври площі Мердека: мечеть Джамека та споруда Султана Абдул Самада. Населення Малайзії в більшості своїй належить до мусульман. Однак живуть тут також китайці, індуси та національні меншини: баджау, пенан, кадазан-дусун, бидаюх, рунгус, оранг-улу. В самому серці Чайна-тауна знаходиться вулиця Джалан Петалінг з однойменним ринком. Саме тут відбувались урочистості зі святкування китайського Нового року (з 16 на 17 лютого). По вулиці ходили барабанщики, танцювали міфічні леви, а туристам роздавали символічні подарунки – відчуття, ніби я не в Малайзії, а в Китаї.

В цьому ж районі знаходиться важливий індуїстський храм Шрі Маха Маріаман, перед входом до якого слід роззутися і навіть безкоштовно спробувати індійські страви під час сніданку. Але найбільше відчути цю атмосферу можна в анклаві Літл-Індія. Це найкраще місце, де можна скуштувати автентичну індійську кухню. Страви тут подають на бананових листях і коштують вони в межах одного долара. Вдень на вулицях кварталу можна спостерігати за роботою народних ремісників. Ввечері вирішив пішки сходити до висотних веж «Петронас» (на 41 поверсі є міст з оглядовим майданчиком) і оглянути вечірній Куала-Лумпур. Вже о 19 годині тут смеркає і місто засвічується різнокольоровими вогниками. Здивували світломузичні фонтани за вежами в парку, які танцювали в такт музики і радували очі туристів. Опріч парку розмістився і вхід до Акваріум KLCC (2,5 млн літрів морської води), який займає 2 поверхи конференц-центру. В ньому знаходиться 150 видів океанічних риб.

Випробував я себе в такому пересуванні по країні як автостоп. Добирались ми з Антоном (колегою по хостелу) до північної частини Малайзії з певними пригодами, змінивши не один десяток автомобілів. Але це виявилось хорошим досвідом для майбутніх подорожей. Взагалі молодих туристів і одиноких пенсіонерів побачиш всюди. Вони мобільні, шукають дешеві авіаквитки в Інтернеті, бюджетні хостели та гест-хаузи, харчуються в міських забігайлівках і знаходять цікаві атракції для споглядання. Не затримуються довго на одному місці і завжди шукають пригод в молодіжному товаристві. Окрім того, вибирають декілька країн одразу і торують шлях по найцікавіших і екзотичних місцях.

Одним із таких місць є печери Бату, що розміщені 13 кілометрів на північ від Куала-Лумпура. Безкоштовним автобусом від станції KL Central їду до залізничної станції Sentul Doli, з якої поїздом (квиток 3 RM в обидва кінці) добираюсь до Batu Caves. Розміщені у верхній частині високих зі складним рельєфом вапнякових гір, печери Бату представляють собою великий храмовий комплекс, присвячений індуїстському богу Муругану, що став головним місцем паломництва малайзійських індусів. Під час свята тайпусам, яке святкується в кінці січня або на початку лютого, сюди кожного року прямує біля мільйона паломників.

Над входом до комплексу вивищується золота 43-метрова статуя Муругана. Від неї 272 сходинки ведуть наверх до головної печери. Відома за назвою Храмова печера досягає 100 метрів у висоту і частково наповнена світлом, що проходить крізь природні отвори в її стелі. Вздовж стін печери стоять багато чисельні скульптурні зображення індуїстських богів: Шиви, Ганеші, Рами, Муругана і Дургі. Але найцікавішою в подоланні шляху до печери безумовно буде зустріч з симпатичними мавпочками, які переслідуватимуть вас доти, поки ви не пригостите їх бананом або іншим смаколиком. Будьте обережні, бо можуть вихопити відеокамеру чи щось із вашого рюкзака. А так отримаєте масу позитивних емоцій від спілкування з грайливими приматами.

Подалі на північ знаходяться популярні туристичні напрямки морського узбережжя островів Лангкаві, Пангкор і Пенанг. Розміщений в північно-східній частині Пенангу Джорджтаун являється одним з найбільш відвідуваних міст Малайзії, який підсилюється завдяки британській колоніальній архітектурі, традиційним китайським дерев`яним магазинам і неповторній кухні. Найпопулярнішими пляжами східного узбережжя Малайзії є Бату Ферінгі на острові Пенанг і Коралова затока на острові Пулау Пангкор. В долині Лембах Буджанг древня індо-буддистська імперія.

Серед інших цікавинок Малайзії слід побувати в парку Таман Негара, спостерігаючи за дикою природою, відвідати центри місцевих ремесел в Кота-Бару і Куала-Тренгану, проїхавшись залізничною дорогою, прокладеною в джунглях, погостювати в довгих общинних будинках одного із мало чисельних туземних народів штату Саравак, та здійснити неймовірний рафтинг на річці Падас штату Сабах. Недалеко від узбережжя штату розміщені острови Пулау Сіпадан і Пулау Ланкаян, які є одними з кращих місць для дайвінгу.

Країна багата традиційними ремеслами, які нараховують сотні років. На півострові Малака процвітає обробка металів (срібний посуд і кинджали Крис), в столиці Саравака Кучинзі – малайські тканини (батик, шовк-каїн сатера), а на Малайзійському Борнео – різьба по дереву. Країна надзвичайно багата народними промислами, на які вплинули індуїзм, буддизм, іслам і китайська культура. Вона розвивається шаленими темпами і завжди рада туристам зі всього світу.

Микола Іваник, історико-краєзнавчий клуб «Сива давнина», Таїланд-Малайзія-Сингапур-Трускавець, фото з мережі Інтернет

P.S. Автор щиро вдячний за консульську допомогу помічнику консула України в Малайзії п. Тетяні Загребельній.

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