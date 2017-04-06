“Батьківщина” добилася скасування “абонентської плати” за газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) призупинила своє рішення щодо встановлення абонентської плати за підключення до газових мереж з 1 квітня цього року.

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, виступаючи з парламентської трибуни, привітала однопартійців та всі демократичні сили країни з перемогою, оскільки наша сила, наші спільні дії, наше єднання, зокрема на базі обласних, міських і районних рад призвели до того, що сьогодні влада змушена була дослухатися і призупинити грабіжницьке рішення щодо стягнення так званої “абонплати на газ”.

Юлія Тимошенко нагадала, що люди власним коштом сплачували «приєднання до газової мережі, прокладали труби», усі приєднання зроблені були під час СРСР: «Яке право має газова мафія брати з людей, з кожної родини фіксований податок де-факто щомісячно?»

Нагадаємо, що “Батьківщина” виступила з ініціативою до рад всіх рівнів звернутися до Президента України з вимогою негайно скасувати “абонплату за газ”. І місцеві ради позитивно відреагували на цю ініціативу партії, ухваливши відповідні заяви-звернення до Петра Порошенко.

Президент України, чи не вперше, оперативно відреагував на ініціативу “Батьківщини”, звернувшись Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує.

Попри перемогу та примушення НКРЕКП призупинити рішення, що стало черговим прикладом злочинного обкрадання українського народу, святкувати зарано.

Незважаючи на публічну критику так званої абонплати на газ, пропрезидентське оточення намагатиметься протягнути узаконення цих поборів із людей в інший спосіб, а саме – через ухвалення відповідного закону.

Юлія Тимошенко відмітила, що в законопроекті №6265 «Про ринок природного газу», який внесений до сьогоднішнього порядку денного засідання Верховної Ради, містяться норми, завдяки яким уряд Гройсмана намагатиметься ввести “абонплату за газ” і без рішень НКРЕКП.

Лідер партії “Батьківщина” упевнена, що ситуацію навколо цієї так званої “абонплати за газ” мають вивчити правоохоронні органи: ГПУ, СБУ та НАЗК.

Руслан Заєць

Трускавецький вісник

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