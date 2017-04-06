«Батьківщина» ініціює референдум щодо продажу землі

Партія «Батьківщина» спільно з Асоціацією фермерів України розпочинає процес підготовки до проведення Всеукраїнського референдуму щодо продажу землі сільськогосподарського призначення. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко.

За її словами, наразі відбувається процес реалізації відбирання в народу України останнього ресурсу – сільськогосподарської землі.

«Це нищівна стратегія і наша держава дуже сильно потерпає економічно та фінансово. Доки земля в руках українців, ми маємо прекрасний ресурс, щоб стати на ноги і рухатися вперед», – переконана народний депутат.

Юлія Тимошенко повідомила, що президентом, прем’єр-міністром, міністром фінансів і головою НБУ був підписаний лист намірів про те, що цього року сільськогосподарська земля піде з молотка.

У зв’язку з цим партія і фракція «Батьківщина» пропонує розпочати процедуру підготовки до Всеукраїнського референдуму, який проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше як у двох третинах областей і не менше, як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк наголосив, що українці не повинні віддавати найцінніше, що мають – землю, в обмін на кілька чергових траншів від Міжнародного валютного фонду.

«Держава має дбати про те, як розвивати сільське господарство за участі простих українців, а не земельних магнатів, які одразу ж скуплять українську землю, як тільки її ринок буде відкритий. Потрібно робити ставку на розвиток фермерських господарств», – зазначив очільник «Батьківщини» на Львівщині.

Трускавецький вісник

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