«Батьківщина» Львівщини організує слухання, присвячені лісам області

By  | 31.07.2018 | Filed under: Новини

У Львові проведуть громадські слухання, аби детально дослідити проблеми лісової галузі та визначити способи їхнього вирішення. Про це напередодні на прес-конференції у Львові повідомив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба  місцевого партосередку.

За словами політика, якщо нині перестануть рубати деревину, то завтра трудові колективи стануть банкротами.

«Як тоді садити, доглядати і розширювати цю галузь? Лісники зараз розгублені, не знають як далі бути. Крім того, центральна влада не вирішила одну з важливих проблем: є ліси державні, комунальні та військові. Їх знищують і вирубують ті, хто не є реальними власниками. В цьому питанні також потрібно наводити порядок», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині також наголосив на тому, що в області катастрофічно сохне смерека і сосна, однією з причин цього явища є зниження рівня ґрунтових вод.

«З початком роботи сесії Львівської обласної ради фракція «Батьківщини» ініціюватиме  слухання, куди запросить науковців, лісників, тих людей, які працюють в галузі, аби розробити конкретні пропозиції і скерувати їх до Києва», – анонсував Михайло Цимбалюк.

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