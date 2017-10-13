«Батьківщина» Львівщини заявляє про тиск влади на опозиційні сили в Україні

By  | 11.10.2017 | Filed under: Новини

По всій країні «батьківщинівці» фіксують випадки тиску та незаконного переслідування опозиційних депутатів, а відповідальність за розправи над опозиційними політиками лежить винятково на президентові України. Про це під час сесії Львівської обласної ради повідомив депутат від ВО «Батьківщина» Ярослав Качмарик, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Обласний обранець нагадав, що нещодавно під час сесії Київської облради до мозкових крововиливів побили депутата від «Батьківщини» Владислава Хахуліна, а в Одесі здійснили напад на керівника обласної парторганізації.

«Психологічний тиск на наших кандидатів в депутати до рад ОТГ ми спостерігаємо і на Львівщині. До прикладу, у Мостиському районі кандидат в депутати від ВО «Батьківщина» відмовилася від участі у виборах через тиск голови райдержадміністрації. В тому ж районі кандидати від нашої політсили також відмовлялися від виборів через тиск на роботі збоку керівництва. У Славському Сколівського району керівник місцевого держлісгоспу вимагав у своїх підлеглих від опозиційних сил відмову від участі у виборах. І таких випадків лише у Львівській області десятки», – наголосив депутат Львівської облради.

А тому «батьківщинівці» області звертаються до правоохоронних органів з вимогою не допускати порушень чинного законодавства.

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  • Vasyl Kyrylych

    “Батьківщина” вважає себе опозицією? Яка може бути опозиційність в партії, що стоїть нам цій самій платформі?

  • Саша

    Впевнений, що саме ВО “Батьківщина” зможе забезпечити українцям гідне життя

  • Тарас

    Все що вміють чиновники то шкодити іншим. Краще б щось для країни чи людей зробили!

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