«Батьківщина» на Львівщині отримала перше місце на виборах до рад ОТГ

За попередніми даними, кандидати в депутати до рад громад Львівської області від ВО «Батьківщина» отримали 29,37% голосів серед учасників за партійною приналежністю.

Результати виборів до восьми об’єднаних територіальних громад Львівщини, показали, що ВО «Батьківщина» – єдина політична сила, яка отримала представництво у всіх радах, до яких відбувалося голосування, інформує прес-служба Львівської обласної парторганізації.

«Попри певні перешкоди виборчого процесу, суттєвий адміністративний тиск та погрози нашим кандидатам, ВО «Батьківщина» отримала досить хорошу підтримку мешканців області. Впевнений, що цей відсоток був би більший, якби вибори відбувалися згідно моральних та законодавчих норм», – зазначив голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що за кількістю обраних депутатів її політична сила в Україна здобула перемогу в 15 областях України, тоді як «Солідарність» Петра Порошенка – лише у 5.

«Цей результат здобутий на тлі масштабних фальсифікацій, на чолі яких стояв Президент України, на тлі масштабного підкупу, який відбувався по всій країні, на фоні тиску за допомогою силових структур та на тлі використання адмінресурсу», – зазначила сьогодні лідер партії на прес-конференції у Києві.

Коментуючи результати місцевих виборів, політик також наголосила, що це і є справжнє соціологічне дослідження, яке зафіксувало беззаперечне лідерство «Батьківщини».

Зазначимо, що згідно з паралельним підрахунком голосів ВО «Батьківщина» по Україні отримала 31% депутатських місць в радах ОТГ, на другому місці Блок Петра Порошенка (20%), а на третьому – Аграрна партія (11,8%).

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