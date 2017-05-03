«Батьківщина» розпочала підготовку до проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі

19 квітня створено ініціативну групу з проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.

На посаду уповноваженого представника ініціативної групи з проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою обрано голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Томича.

Відповідне рішення було ухвалено у Києві, де за ініціативи «Батьківщини» та Асоціація фермерів та приватних землевласників України відбулися збори громадян України щодо ініціативи проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко у своєму зверненні до учасників зборів наголосила на тому, що тільки народ України може вирішувати долю землі сільськогосподарського призначення. В свою чергу, учасники зборів одностайно підтримали заклик Юлії Тимошенко стати на захист української землі і зробити усе можливе, аби зібрати «три мільйони, шість мільйонів, навіть десять мільйонів підписів» за проведення референдуму.

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич висловив припущення, що можливе запровадження ринку землі, яке планує влада, – це загроза соціальної стабільності, «це бунти і можлива громадянська війна, це можлива втрата державності».

Також Іван Томич зазначив, що за останній рік фермери та землевласники провели велику кількість акцій: і перекривали дороги, і зустрічалися з президентом, також провели найпотужніші селянські віче, але влада не збирається реагувати на вимоги селян. Саме тому, єдиним інструментом, що може примусити владу реагувати, є всеукраїнський референдум.

Руслан Заєць

Трускавецький вісник

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