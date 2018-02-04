«Батьківщина» вимагає розслідувати аферу з постачанням неякісної оливи для танків, – Сергій Соболєв

«Батьківщина» вимагає від СБУ, Генеральної прокуратури та НАБУ надати парламенту інформацію про свідоме завдання шкоди обороноздатності країни з боку компанії-постачальника моторної оливи для танків, власником якої є чинний народний депутат.

Про це заявив перший заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, виступаючи сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Він обурився тим фактом, що в сесійному залі парламенту сидять власники компаній, які завідомо знищують обороноздатність країни, а їхній прямий зв’язок з органами ФСБ вже визнали судові інстанції.

Сергій Соболєв, зокрема, зачитав рішення суду про вилучення документації у компанії, власником якої є народний депутат України: «Клопотання мотивується тим, що, за матеріалами кримінального провадження, службові особи Міністерства оборони України, діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних та розвідувальних органів РФ та суб’єктами господарювання, починаючи з 2016 року, постачали недоброякісну оливу для танків, що призвело до зупинки більше двадцяти танків».

За словами політика, таку неякісну оливу постачала компанія «Агрінол», власником якої є народний депутат Олександр Пономарьов, екс-голова Партії регіонів у місті Бердянську.

Представник «Батьківщини» розповів, що після викриття органами СБУ цієї шахрайської афери, в якій фігурують мічені купюри, що видавалися, як хабар представникам Міністерства оборони, 27 січня 2018 року згорів один з найбільших складів у Слов’янську, там зберігалося понад 350 тонн цієї оливи.

Таким чином, за словами парламентаря, «злочинці спробували приховати всі кінці».

«Це завідомо сплановане знищення бойової техніки. Ми по всьому світу випрошуємо зброю для захисту від російських танків, а у нас в тилу знищують наші танки!» – обурився Сергій Соболєв.

Перший заступник керівника фракції «Батьківщина» також додав: «Мій виступ прошу вважати зверненням до органів СБУ, ГПУ і НАБУ, від яких я хотів би отримати відповідь, як будуть покарані ці особи».

Руслан Арченко

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