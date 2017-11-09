«Батьківщинівці» Львівщини захищають громаду від газового свавілля

Українці не повинні збагачувати керівників газових підприємств країни за власний рахунок.

Як повідомляє прес-служба Львівської обласної парторганізації, про це у своєму відеоблозі наголосив очільник обласної «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Батьківщинівець» розповів, що минулого року голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав прибуток в 19 мільйонів гривень.

«Виникає логічне запитання – за рахунок чого підприємство отримало цей прибуток, адже «Нафтогаз» є лише посередником між тими, хто добуває корисні копалини й тими, хто їх реалізовує», – запитує Михайло Цимбалюк.

Політик розповів, що на прикладі Львівщини можна чітко простежити джерела надходжень газових підприємств країни.

«У містечку Добротвір громада обурилася тим, що «Львівгаз» примусово встановлює загальнобудинкові лічильники обліку газу, бо так, на їхню думку, легше ділити газ, використаний на всіх мешканців багатоквартирних будинків. Команда «батьківщинівців» разом із мешканцями звернулася до Шевченківського районного суду Львова. Суддівська колегія визнала незаконність дій газовиків», – повідомив Михайло Цимбалюк.

За словами головного «батьківщинівця» Львівщини, дивують дії чиновників, адже голова Кам’янка-Буської райдержадміністрації підписав розпорядження до керівників комунальних підприємств з вимогою надавати вільний доступ працівникам приватної структури до встановлення лічильників.

«Важко тут знайти правду, вона буде лише тоді, коли ми в судах відстоюватимемо інтереси громади, адже не можна дурити людей та дозволяти владі заробляти на звичайних громадянах, які чесно сплачують за комунальні послуги», – наголосив політик.

Михайло Цимбалюк повідомив, що «Батьківщина» вимагає, аби загальнобудинкові лічильники обліку газу встановлювалися за рішенням громади.

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