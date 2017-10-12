Батьківщину-мати вмій захищати

Тепер ще нелегко живеться тобі,

Є в тому, мабуть, особлива причина,

Та все подолаєш в тяжкій боротьбі,

Незламна моя Україна.

Нема життя без України, бо Україна – це мати, яку не вибирають, бо Україна – це доля, яка випадає раз на віку, бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. Молодому поколінню, що виростають у незалежній державі треба знати правду про минуле своєї країни, щоб узяти у спадок все позитивне. Особливо маємо пам’ятати кожен вияв визвольних змагань, як би трагічно вони не закінчувались.

В приміщенні бібліотеки СЗШ №3 м. Трускавця з учнями 9-Б класу (класний керівник Валентина Салань) завідувач бібліотекою-філією №2 Лідія Стецик провела патріотичну годину, приурочену річниці утворення Української Повстанської Армії. Вона розповіла присутнім про події, пов’язані з УПА. Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто поліг за волю та незалежність України.

Ми маємо пам’ятати про тих людей, які життя своє поклали на вівтар нашої Незалежності, маємо продовжити їхню справу. І треба один одному передавати в дар віру, рідну мову і культуру, світлу пам’ять і славу про героїв-борців.

Закінчилась патріотична година гімном України, який заспівали всі присутні в бібліотеці.

Лідія Стецик, завідувач бібліотекою-філією №2 м. Трускавця

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