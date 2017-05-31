Батько поранив сина ножем

By  | 02.06.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 1 червня о 23.10 надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «проникаюче поранення в область грудей» поступив 27-річний мешканець Дрогобича.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, ножове поранення потерпілому завдав його 56-річний батько під час сімейної сварки, яка переросла у конфлікт. У будинку син та батько проживали разом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від  п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.05.2017 | 18:02

    Рекламна агенція запрошує на роботу технічного працівника. Робота зі станком ЧПУ (числово-програмувальне управління), вирізання з пластику та дерева, контроль за рекламними щитами, заміна друку. Вимога – володіння графічними програмами (можливе навчання). Телефон для довідок: 067-67-14-650 (Павло). Також читайтеОголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)

  • Оголошення для творчих людей
    31.05.2017 | 08:58

    Шукаємо викладачів естрадного вокалу, сучасної хореографії, театрального мистецтва та моделінгу, а також адміністратора у нову філію продюсерського центру “BRAVA PRODUCTION” в Трускавці. Досвід роботи обов’язковий. Відкриття навчального центру відбудеться на початку вересня. Резюме та необхідну інформацію надсилайте на електронну скриньку bravaproduction@gmail.com. В темі листа вказати “Кастинг на Трускавецький філіал”. *** Галицька Кіношкола запрошує на роботу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви