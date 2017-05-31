Батько поранив сина ножем

У Дрогобицький відділ поліції 1 червня о 23.10 надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «проникаюче поранення в область грудей» поступив 27-річний мешканець Дрогобича.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, ножове поранення потерпілому завдав його 56-річний батько під час сімейної сварки, яка переросла у конфлікт. У будинку син та батько проживали разом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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