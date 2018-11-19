Батьки обирають біблійні імена

By  | 19.11.2018 | Filed under: Новини

Які імена вибрати для хлопчика чи для дівчинки? Це питання часто стає причиною незгоди між членами подружжя. Та все ж час підганяє, і приходиться обирати ім`я для своєї дитини.

 Як інформує прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області, в І півріччі 2018 року найпоширенішими іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження на Львівщині, були Матвій, Максим, Артем, Олександр, Давид, Владислав, Данило, Марко, Роман, Богдан, Софія, Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Марія, Злата, Соломія, Марта, Яна.

Рідковживані імена, які обрані громадянами у І півріччі 2018 році, це: Йосип, Лука, Едгар, Мефодій, Дарій, Кирило, Северин, Устим, Натан, Іларія, Патриція, Стефанія, Квітка, Елеонора, Амелія, Ванесса, Дзвенислава, Тіна.

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