Бережіть ліс!

By  | 18.06.2018 | Filed under: Акценти

Лісова пожежа – це стихійне, некероване поширення вогню лісовими площами. Найчастіше лісова пожежа провокується людською недбалістю: не загашені багаття, кинуті сірник або цигарка, дитячі витівки з вогнем.

Щоб попередити пожежу, перебуваючи в лісовій та парковій зоні на відпочинку, не забувайте дотримуватися вимог пожежної безпеки.

Забороняється:

- розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, крім місць, що обладнані для цієї мети;

- звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

За порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.

Якщо Ви потрапили в зону небезпеки:

- Постарайтеся швидко проаналізувати обстановку: напрямок і силу вітру, стан людей, рельєф місцевості.

- Визначте вогнище пожежі, напрямок і швидкість її поширення й негайно рухайтесь у безпечне місце.

- Тікати від пожежі слід лише в навітряний бік (іти на вітер), обходячи вогнище пожежі збоку.

- У разі наближення пожежі рясно змочіть одяг або ляжте у воду.

Лісова пожежа – це суворе явище. Якщо зневажати протипожежними правилами, якщо безтурботно ставитися до вогню, то кількість пожеж може зрости.

Будьте пильними, неухильно дотримуйтеся, правил пожежної безпеки в лісі, адже охорона його від пожеж – суспільний обов’язок кожного члена суспільства!

Трускавецьке відділення ДСНС України у Львівській області

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