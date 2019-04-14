Бережіться кліщів!

/Хвороба Лайма/

Акарологічна ситуація з бореліозів в регіоні залишається нестійкою, спостерігається значне поширення кліщів – переносників кліщового вірусного енцефаліту та хвороби Лайма на території оздоровчих закладів, розташованих в лісових масивах, в лісах, парках, скверах, тощо. Частота покусів кліщами реєструється інтенсивніша ніж в минулі роки, згідно поданих термінових повідомлень в 2018 році на територіях мм. Дрогобича, Стебника та Трускавця звернулося 77 осіб, у 2019р. – 5 осіб, а захворюваність хворобою Лайма зросла в 2,7 рази в порівнянні з 2017р. В 75% випадків в анамнезі підтверджено укус кліща. У 2019 р. вже зареєстровано 1 випадок хвороби Лайма.

За даними аналізу чисельності іксодових кліщів можна очікувати і надалі збереження середньо-багаторічного рівня їх чисельності, вихід яких із зимової діапаузи прийдеться на 2-гу декаду березня, а весняний пік чисельності на 1-шу декаду травня. Останній пік чисельності іксодових кліщів припаде на вересень місяць.

ДУ «Львівським обласним лабораторним центром МОЗ України» в 2018 році лабораторно досліджено 420 екземплярів іксодових кліщів знятих з людей. Позитивні результати (наявність борелій) отримано у 23,8% (101 екземпляр). Такі показники свідчать про високий ступінь небезпеки інфікування населення в першу чергу на території відпочинкових зон (парки, сквери).

Хвороба Лайма (кліщовий іксодовий бореліоз, лайм-бореліоз) – інфекційне природно-вогнищеве захворювання, збудником якого є мікроорганізми роду Борелія, які передаються при укусах іксодовими кліщами, вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру.

Зараження людей відбувається при укусах хворих кліщів під час відпочинку у паркових зонах та скверах, біля лісових масивів, озер, ставків та інших водойм, при відвідуванні лісу та роботі на дачних ділянках. Зараження бореліями також можливе при споживанні сирого козячого молока та інших молочних продуктів без термічної обробки; при втиранні в шкіру роздавленого кліща. Від хворої людини до здорової збудник не передається, за винятком трансплацентарної передачі борелій від хворої вагітної до плода.

Збираючись на відпочинок в ліс або паркові зони, необхідно дотримуватись заходів індивідуального захисту. Слід пам’ятати, що найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів, або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.

При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується:

1. Одягати щільно прилягаючий одяг до тіла, бажано світлий, на довгий рукав, щоб було легше помітити повзаючих кліщів.

2. Одягати закрите взуття.

3. Голову слід покривати головним убором.

Необхідно залишати найменше відкритого шкірного покриву. Кліщ вибирає місця для присмоктування з ніжною, тоненькою шкірою (під пахвами, в паху, біля вуха, на волосяній частині голови). Проте, кліщ відразу не кусає, спочатку він чіпляється за одяг, а потім, протягом кількох годин повзає, вибираючи найбільш зручне місце для укусу.

Для запобігання укусу кліща необхідно:

1. Постійно проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

2. Використовувати засоби для відлякування кліщів – сучасні репеленти.

3. Місце для нічного сну або відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

4. Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

5. На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати кущі, тощо.

Що робити якщо кліщ присмоктався:

1. Звернутись до найближчого лікувального закладу (лікарня, поліклініка, ФАП, амбулаторія, травмпункт) для надання кваліфікованої медичної допомоги фахівцем (лікарем-хірургом).

2. При відсутності такої можливості видалення провести самостійно, наступними способами:

а) необхідно обережно захопити кліща тупим пінцетом або пальцями обгорнутими марлею ближче до хоботка та потягти перпендикулярно, розхитуючи при цьому його за годинниковою стрілкою або різні сторони, поки він не відчепиться від шкіри.

б) перев’язати голівку кліща вузлом міцної нитки якомога ближче до шкіри. Потім кінці нитки тягнуть вгору і в боки, відокремлюючи його від шкіри.

в) у пластиковій пляшці або склянці зробити кутовий виріз, яким ближче до шкіри захопити кліща та його видалити.

3. Якщо хоботок або голівка залишилися (на шкірі наявна чорна цяточка) їх видаляють стерильною голкою.

4. Після видалення місце присмоктування необхідно протерти антисептичним засобом (розчином йоду, спиртом).

5. Необхідно пам’ятати, що не можна:

- Прикладати до місця укусу різні компреси, рідкі рідини (спирт, олію та інші)

- Припікати кліща

- Тиснути кліща пальцями

- Брати кліща голими пальцями

У будь-якому випадку після укусу кліща необхідно звернутись до лікаря для встановлення нагляду та призначення екстреної профілактики антибіотиками, а також самостійно слідкувати за своїм самопочуттям, перевіряти температуру, оглядати шкіру. В разі появи «мігруючої еритеми», терміново звернутися до лікаря, незалежно від самопочуття. Своєчасна терапія антибіотиками по необхідній процедурі може попередити розвиток захворювання.

Л.В. Янківська, зав. відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького ММВ ДУ “ЛОЛЦ МОЗ України”

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