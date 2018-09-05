Безкоштовні ліки в лікарні: що потрібно знати

В поточному році Уряд виділив з бюджету на закупівлю ліків та вакцин майже 6 млрд.грн. Всі лікарні мають перелік найнеобхідніших ліків, які закуповуються за державний кошт. Пацієнтам вони повинні надаватись безкоштовно. За дорученням Прем’єр-міністра з вересня всі медзаклади мають оприлюднювати перелік ліків, які є у них в наявності. Щоб кожна людина могла дізнатись, які ліки вона повинна отримати безкоштовно, якщо потрапляє до лікарні.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «Ліки закуповуються за державний кошт, а приходить пацієнт до лікарні і йому виписують рецепт. При цьому перевірити – чи є ліки в лікарні – неможливо. Тож треба відкрити інформацію про наявність ліків у лікарнях. Також даємо доручення Державній аудиторській службі перевірити кожну область щодо наявності ліків.»

Які ліки мають надаватись в лікарнях безкоштовно

Кожна лікарня має бути забезпечена ліками з Національного переліку лікарських засобів, який затверджений Міністерством охорони здоров’я. До цього переліку входять 427 безпечних та реально працюючих діючих речовин від всіх розповсюджених захворювань — це понад тисячу ліків від різних виробників, що мають закуповувати лікарні за бюджетні кошти. І всі ці препарати повинні надаватись безкоштовно пацієнтам, які лікуються на стаціонарі. Перелік препаратів, що входять до Нацереліку можна переглянути на сайті МОЗ, або завантаживши мобільний додаток «Ліки.Контроль». Пацієнт, отримавши лист призначення, може перевірити по назві кожного препарату, чи є він у Нацпереліку і чи не «забули» медпрацівники лікарні про це повідомити.

Як дізнатись про наявність ліків в лікарні

Інформація щодо наявних ліків та медичних виробів, які закуповуються за бюджетні кошти, в медичних закладах має оприлюднюватись на офіційних веб-сайтах департаментів охорони здоров’я обласних держадміністрацій, а також сайтах медзакладів та в самих медзакладах. Проте далеко не в усіх регіонах виконують цю вимогу, в більшості оприлюднюють інформацію частково або нерегулярно, в деяких випадках сайти для пошуку цієї інформації є не дуже зручними. Тому МОЗ працює над створенням єдиної електронної системи обліку залишків ліків, що дозволить ефективно управляти процесами їх постачання та використання у медзакладах. Окрім того, готуються зміни до законодавства, які передбачатимуть посилення контролю за оприлюдненням інформації щодо залишків ліків та встановлення покарання за невиконання цієї вимоги.

Дізнатись про наявність ліків в конкретній лікарні можна також на сайті eliky.in.ua, який був створений громадськими організаціями. До системи «Є ліки» на даний час підключена 921 лікарня з 18 областей. На сайті в пошуку можна задати торгову назву препарату або діючу речовину (МНН), який виписав лікар, і дізнатись, чи є цей препарат в конкретній лікарні. В разі наявності, він має надаватись пацієнту безкоштовно.

Що робити, якщо вам не дають безкоштовно ліки

Якщо в лікарні ви не отримали ліки, що входять в Нацперелік, ви можете звернутися зі скаргою до головного лікаря закладу і керівництва відповідного департаменту охорони здоров’я. До скарги потрібно додати перелік лікарських засобів, у яких було відмовлено, та копію призначення лікаря.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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