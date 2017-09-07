Безкоштовний адвокат – до Ваших послуг!

Вже минув рік, відколи на Львівщині діють бюро правової допомоги. В нашому регіоні функціонують Дрогобицьке, Бориславське та Трускавецьке бюро правової допомоги – всі вони є структурними підрозділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тож саме в головному центрі, у Стрию відбулося своєрідне підведення підсумків року роботи бюро правової допомоги, яке мало місце у середу, 6 вересня.

Круглий стіл на тему «Підсумки роботи бюро правової допомоги» проходив у офісі на вул. Ольги Бачинської, 1а. З`їхалися на нього не лише фахівці регіональних бюро з Жидачева, Миколаєва, Сколього, Борислава, Трускавця, Дрогобича та Нового Роздолу, але й адвокати, представники ЗМІ, а також клієнти, які на власному досвіді переконалися в ефективності роботи бюро. Так, зокрема, з Борислава до Стрия приїхали, щоб подякувати Стрийському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його директорці Марії Николаїшин відома в Бориславі та на Дрогобиччині громадська діячка Віра Курпіта й переселенець зі Сходу Олександр Ченський. Останній зокрема завдяки безкоштовному адвокату, наданому Центром, зумів виграти судову справу проти Пенсійного фонду України і домігся збільшення пенсії майже вдвічі.

Круглий стіл, який тривав близько двох годин, пройшов у дуже довірливій хорошій атмосфері. І це не в останню чергу завдяки його модератору, директорці Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марії Николаїшин. Вона слідкувала, щоб доповідачі не перевищували ліміт часу, вміло вплітала в свою бесіду цитати з творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Григорія Сковороди (адже має дві вищі освіти – педагог-філолог та юрист), підібрала чудову послідовність доповідачів. Так, доповіді фахівців Центру та бюро чергувалися зі свідченнями клієнтів, виступами адвокатів та партнерів Центру. А серед партнерів – і територіальні центри обслуговування одиноких та непрацездатних осіб, і центри зайнятості, і органи місцевої влади, і освітні, культурні та медичні заклади тощо.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Віра Іськович. Вона пригадала той час, коли Центр лише розпочинав свою діяльність і в штаті працювало всього 6 осіб. Зараз у центральному офісі штат не надто збільшився, зате на Львівщині вже діє 6 місцевих центрів, і загалом працює 24 бюро. Це свідчить, що все робиться для того, аби йти до людей, проводити правопросвітницьку роботу в глибинці. Як каже директор служби у справах дітей Сколівської РДА Олена Микитин, раніше правопросвітницькі заходи в основному проводилися в районному центрі, селищах, опорних селах, зараз натомість завдяки Сколівському бюро правової допомоги в кожному гірському селі людей інформують про їхні права, а також допомагають ті права захищати в разі потреби.

В незаможному середовищі, а саме до таких, на жаль, належить більшість наших співгромадян, оплатити послугу адвоката часто є непідйомною справою. Тож безкоштовний адвокат для клієнта – це справжня знахідка. Тим більше, якщо це хороший адвокат, а саме такі співпрацюють з Центром правової допомоги. Скажемо, для прикладу, що у Трускавці таким адвокатом є Володимир Стець, прізвище якого є досить знане серед юристів регіону.

В кожному виступі працівників Центру правової допомоги – чіткість та розуміння завдань, які стоять перед ними. Петро Габрівський з Дрогобича, Галина Кітраль з Трускавця, Василь Слапіянчук з Нового Роздолу, Віра Андрейків і Христина Климух зі Сколього, представники Миколаєва, Жидачева, Борислава – кожен виступ був неповторним і інформативним, ілюстрованим фотографіями та статистичними даними. Для прикладу, Петро Габрівський з Дрогобича навів цікаві статистичні дані, які засвідчили приблизно однакову кількість клієнтів серед жінок та чоловіків, серед мешканців міста та сіл району. З 1511 звернень вторинну правовому допомогу (адвоката) надавалося у 117 випадках. Як стверджують доповідачі, часто фахівці центру окрім правової допомоги виконують ще й соціальну місію, а часто і психологічну.

Заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль в коментарі для «Трускавецького вісника» повідомила, що у Трускавці окрім офісу бюро на Данилишиних, 62 (територія лікарні) діють ще 2 дистанційні пункти консультування – в міському центрі зайнятості на вул. Івасюка та служба у справах дітей в міській раді. За рік роботи фахівці бюро з Трускавця провели 17 виїзних прийомів у селах Дрогобиччини, а загалом на виїздах та дистанційних пунктах правову допомогу було надано 147 особам. В цілому ж у Трускавці правову допомогу надано в 970 випадках, у тому числі вторинну – у 75.

Самотня хвора жінка з Борислава, яка подарувала своє помешкання далеким родичам, могла скінчити своє життя в геріатричному закладі чи й на вулиці. Чоловік, якого побили поліціянти, вже втрачав надію на справедливість. Воїни АТО, які звернулися в бюро для захисту своїх прав правовим шляхом. Ці та інші випадки складають картину буднів бюро правової допомоги. Це потрібна робота – і для простих громадян, і для побудови правової держави, і для іміджу України.

Володимир Ключак

P.S. Контактні дані Дрогобицького, Бориславського та Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можна звернутися за отриманням юридичної консультації: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян проводиться з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

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