Безсмертний заявив про створення партії

Український політик, віце-прем‘єр-міністр (2005 р.) Роман Безсмертний заявив про початок роботи над створенням партії «новітнього зразка» і закликав однодумців приєднуватися до цієї політичної сили. Про це політик написав у Маніфесті «Про майбутнє», опублікованому на його сайті.

«Я готовий брати на себе відповідальність, щоб стати ініціатором формування партії новітнього зразка. Установчий з’їзд політичної сили однодумців пропоную провести наприкінці січня 2019 року», – йдеться у Маніфесті.

За словами Безсмертного, партія повинна будуватися за горизонтальним принципом, а її члени бути не «гвинтиками» системи, а постійними учасником внутрішньопартійних дискусій. «В еру горизонтальних зв’язків та мережевої демократії будувати партію за номенклатурно-адміністративною моделлю означає вчергове відтворювати КПРС. У майбутнє неможливо потрапити, рухаючись назад. Партія має ростити, готувати кадри та нести відповідальність за їхню роботу в державних органах та органах місцевого самоврядування», – пише політик.

Він також переконаний, що основною цінністю держави має бути людина та її інтереси, а виразником інтересів громадян – якраз політичні партії. Втім, на думку політика, існуючі партії в Україні «є лише «машинками» для приходу до влади і розподілу її на свою користь. Єдині інтереси, які вони відстоюють, – це інтереси інвесторів, лідерів та наближених».

Безсмертний пропонує змінити ці підходи і створити партію, яка б стала «виразником інтересів суспільства, посередником між громадянами та державою». Політик повідомив, що у цієї політичної сили поки що немає назви і логотипу. Також спільність прихильників має виробити принципи організації та управління партією.

Водночас у своєму Маніфесті Безсмертний пропонує деякі програмні речі для майбутньої політичної сили. Серед них: робота заради створення сильної української армії; позбавлення держави монополії на виробництво товарів оборонного замовлення; розрив економічних відносин з Росією; перехід до цивілізованого обігу земель; перезаснування держави; побудова парламентської держави; посилення ролі місцевого самоврядування тощо.

«Нашою метою має стати побудова Великої України. Ми маємо позбутися комплексу меншовартості та зайняти своє місце серед великих держав світу. Інструментом має стати перезаснування держави через якісну зміну всіх її інститутів», – зазначається у Маніфесті.

Безсмертний закликав до підтримки усіх, хто прагне долучитися до партії новітнього зразка і визнає, що основною цінністю держави має стати людина.

Нагадаємо, у травні цього року Роман Безсмертний заявив про намір брати участь у виборах Президента України.

Прес-служба Романа Безсмертного

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