Бібліотека просто неба

Червневі дні наповнились урочистостями з нагоди 190-річниці курорту. Трускавецька централізована бібліотечна система взяла активну участь у святкуванні. В курортному парку було реалізовано проект Вооk-лабіринт. Відвідувачі Book-лабіринту мали змогу ознайомитись з книжковими експозиціями, на яких була представлена різноманітна література.

«Книжковий вернісаж» знайомив з новинками сучасної художньої літератури. Увагу привертала яскрава книжкова виставка «Кулінарні фантазії», біля якої бібліотекарі організували почастунок солодощами та узваром. Бук-кросінг представив «мандруючі книги», які кожен міг взяти, щоб прочитати, попередньо не записуючи у читацький формуляр. Експозиція «Вишита душа на полотні» адресована всім, хто любить Україну і красу її рукотворних шедеврів. Тут були представлені як книги, так і вишивки. На експозиції демонструвались вишивки ручної роботи, деяким з них більше 50-ти років.

Колись вишивані узори не переносились механічно, як зараз, із сучасних вишивок. Кожна майстриня володіла «мовою» орнаментального письма, поєднувала його зі своїм настроєм, переживаннями, думками і народжувалось диво. Всі, хто підходив до експозиції, заряджались позитивною енергетикою, отримуючи естетичну насолоду.

Малеча також не залишалась осторонь, для неї була оформлена книжкова виставка «Читаємо і малюємо казку». Цікаво поліграфічно оформлені книги заманювали у світ казки. Були створені всі умови для знайомства дітей з казками і щоб кожен власноруч зміг відобразити побачене та прочитане на папері у вигляді малюнків та розмальовок. Бібліотекар Олександра Цісінська провела майстер-клас гри на сопілці. Діти з задоволенням пробували себе у ролі музикантів.

Вразив всіх виступ ансамблю сопілкарів «Дударик» бібліотеки для дітей. Слухачі були в захопленні від виступу дітей під керівництвом Олесі Цісінської.

З історією та сучасністю нашого міста та його цілющими джерелами знайомила книжкова виставка «Зорею світить Трускавець-цілитель». Відпочивальники та мешканці нашого міста мали нагоду поспілкуватися з місцевими поетами В`ячеславом Умновим, Стефанією Шумило.

У «Валізі вражень» бажаючі залишали свої відгуки про враження від Вооk-лабіринту. На згадку відвідувачі отримали буклети, пам`ятки, візитівки.

Для бібліотек є актуальним запровадження нетрадиційних форм роботи, які впливають на сприйняття, емоції і сприяють неформальному спілкуванню та відпочинку.

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької централізованої бібліотечної системи

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