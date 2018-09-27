Бібліотекарі Трускавця відзначили професійне свято

30 вересня – Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. І є дуже символічним, що саме в цей день своє професійне свято відзначають бібліотекарі – хранителі книги та культури.

У Трускавці День бібліотекаря відзначили у п`ятницю, 28 вересня. 40 років існує Трускавецька бібліотечна система, тож з цієї нагоди бібліотекарі організували фуршет для всіх своїх друзів, котрі ніколи не покидають їх – ні в радості, ні в горі. На свято завітали представники влади – виступили заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко та начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Щоправда, і це було особливо помітно, не прийшов жоден з 26 депутатів. Чи не свідчить це про рівень культури депутатського корпусу?

У своєму вітальному слові заступник мера Олександр Ткаченко зазначив, що бібліотекарі плекають любов до книги, зберігають інтелектуальні та духовні скарби, котрі містяться між сторінками, між рядками на полицях та стелажах книгозбірень. Начальник Трускавецької ЦБС Наталія Марковецька подякувала владі за підтримку, навела цифри скільки коштів було виділено і скільки планується, скільки нових книг закуплено. Як пам’ятаємо, у минулому році (19 січня) було урочисто відкрито оновлене приміщення УРБАН-бібілотеки (бібліотеки-філії №1), в цьому році завершується ремонт дитячої бібліотеки, в 2019 оновиться і центральна книгозбірня міста. До бібліотеки йдуть не тільки почитати книгу, а й дізнатися потрібну інформацію, йдуть на зустріч з цікавими та непересічними особистостями, йдуть на тренінги та семінари, йдуть, щоб реалізувати себе, щоб обговорити Стратегію розвитку міста, щоб переглянути фільм чи взяти участь у відзначення того чи іншого свята.

Юні трускавчани співали пісню «Сто відсотків щастя» і танцювали «Ча-ча-ча», а Олесь Дяк (поет, композитор, виконавець) заспівав свої знамениті пісні про чорну каву, гонорову жарівку та вересень. Хвилюючим був виступ колишньої очільниці трускавецької бібліотеки Людмили Лоїк, котра згадала не лише про приміщення, де функціонувала колись бібліотека, а й про заходи на зорі незалежності України та людей, котрі творили бібліотечну історію Трускавця. Серед них – Надія Костриж, Ельвіра Стефанишин, Майя Григорівна та багато інших.

Урочистості плавно переросли в фуршет, і вже під час частування бібліотекарів з їхнім професійним святом вітали члени Асоціації інвалідів міста на чолі з головою Надією Заблоцькою, поет В`ячеслав Умнов, директорка терцентру Олена Пилат, директор Будинку учнівської творчості Василь Петранівський, вчителька Марія Дуб, діячка Польського культурно-просвітницького центру імені Раймунда Яроша Галина Заборовська, редактор міського радіо Любомир Поливка, краєзнавець та постійний читач бібліотеки Микола Іваник, автор цих рядків та інші гості, котрі в бібліотечних стінах почувають себе як вдома. Свято від початку до кінця дуже вміло модерував директор Трускавецької дитячої школи мистецтв ім. Р. Савицького Ігор Нич.

І немало в цей день звучало побажань для простих працівників бібліотек. Окрім здоров`я та достатку хранителям книг та захованої в них мудрості бажали також віри, надії та любові – чеснот, котрі уособлюють їхні небесні покровителі.

З сьогоднішнім святом вас, шановні працівники бібліотек – і загальноміських, і санаторних!

Володимир Ключак

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