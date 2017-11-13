Більше 1,2 мільйона гривень надійшло до бюджетів місцевих рад Львівщини за порушення земельного законодавства виявлені фахівцями Держгеокадастру

Від початку 2017 року державними інспекторами Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області здійснено 496 заходів державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності. За результатами проведеного контролю було виявлено 357 порушень земельного законодавства.

До адміністративної відповідальності притягнуто 234 особи та накладено адміністративних стягнень на суму 0,1 млн гривень. Видано 261 припис на усунення виявлених порушень земельного законодавства. Також розраховано розмір шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання та зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму більше 2,5 млн гривень. З них, більше 1,2 млн грн вже надійшло до місцевих бюджетів Львівщини.

За результатами здійснених заходів державного контролю чотири справи було передано до правоохоронних органів з ознаками кримінального злочину, за які передбачена відповідальність за статтею 197-1 Кримінального Кодексу України.

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» основні завданнями державного контролю за використанням та охороною земель такі:

- забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання й охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їхнього усунення;

- забезпечення додержання власниками землі й землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель і зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного й тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Прес-служба Держгеокадастру

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