Більше 187 тис. грн надійшло до бюджетів місцевих рад Львівщини за порушення земельного законодавства, виявлені фахівцями Держгеокадастру

У першому кварталі 2018 року державними інспекторами Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області здійснено 222 заходи державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності. За результатами проведеного контролю було виявлено 101 порушення земельного законодавства на землях загальною площею 464 гектарів.

До адміністративної відповідальності притягнуто 81 особу та накладено адміністративних стягнень на суму 29 тис. гривень. Видано 89 приписів на усунення виявлених порушень земельного законодавства. Також розраховано розмір шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання та зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму більше 436 тис. гривень, з яких більше 147 тис. грн було сплачено порушниками добровільно. Щодо інших порушників матеріали передано до прокуратури для примусового стягнення шкоди.

За результатами здійснених заходів державного контролю одну справу було передано до правоохоронних органів з ознаками кримінального злочину, за які передбачена відповідальність за статтею 197-1 Кримінального Кодексу України.

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є:

- забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

- забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання й охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їхнього усунення;

- забезпечення додержання власниками землі й землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель і зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного й тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Прес-служба Держгеокадастру

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