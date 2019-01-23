Більше 3,1 млн грн нараховано державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель за порушення земельного законодавства на Львівщині у 2018 році

У 2018 році державними інспекторами Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області здійснено 1 263 заходи державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності. За результатами проведеного контролю було виявлено 661 порушення земельного законодавства на площі 3,2 тис. гектара.

З метою усунення виявлених порушень земельного законодавства винесено 395 постанов про накладання адміністративного стягнення на суму 123,5 тис. гривень. Видано 407 приписів про усунення виявлених порушень земельного законодавства.

Також фахівцями Держгеокадастру Львівщини розраховано розмір шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання та зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму більше 3 млн гривень, з яких майже 2 млн грн порушниками сплачено у добровільному порядку. Зазначені кошти надійшли до бюджетів місцевих рад Львівщини. Щодо інших порушників матеріали передано до прокуратури для примусового стягнення шкоди.

За результатами здійснених заходів державного контролю матеріали перевірок передаються до юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Львівській області або до органів прокуратури для забезпечення представництва інтересів держави в суді. Зокрема, минулого року, за рішенням суду було повернуто державі 5 земельних ділянок загальною площею 303 гектари.

Прес-служба Держгеокадастру

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