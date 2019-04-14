Більше 413 тис. грн нараховано за порушення земельного законодавства на Львівщині

By  | 23.05.2019 | Filed under: Новини

З початку 2019 року державними інспекторами Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області здійснено 362 заходи державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності. За результатами проведеного контролю було виявлено 138 порушень земельного законодавства на площі 2 389 гектарів.

З метою усунення виявлених порушень земельного законодавства винесено 115 постанов про накладання адміністративного стягнення на суму 46,1 тис. гривень. Видано 132 приписи про усунення виявлених порушень земельного законодавства.

Також фахівці землевпорядної служби Львівщини розрахували розмір шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання та зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму більше 367,2 тис. грн, з яких 280,8 тис. грн було сплачено порушниками добровільно. Щодо інших порушників вживаються заходи щодо примусового стягнення завданої шкоди.

Прес-служба Держгеокадастру

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