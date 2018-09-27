Більше ста людей взяли участь в екскурсії Трускавцем з нагоди Міжнародного дня туризму

Сьогодні, 27 вересня, відзначається Міжнародний день туризму. З цієї нагоди Трускавецький інформаційний курортний центр (керівник Віра Сазонова) та місцевий осередок Асоціації екскурсоводів України у Львівській області (керівник Віктор Пиців) організували відкриту екскурсію-прогулянку по місті-курорті для всіх бажаючих. На екскурсію прибуло більше ста осіб, з яких близько третини складали діти. Серед дорослих учасників абсолютну більшість складали відпочивальники, хоча було і близько півтора десятка місцевих.

Двогодинна прогулянка містом розпочалася від Трускавецького інформаційно-курортного центру Поки його директор Віра Сазонова готувалася до розіграшу призів з логотипом нашого курорту, ліцензований екскурсовод, член Асоціації екскурсоводів України, керівник місцевого осередку АЕУ у Львівській області Віктор Пиців розпочав свою розповідь про Трускавець. Історичні факти, легенди, дати та кумедні ситуації з життя відпочивальників, інформація про цілющі властивості трускавецьких джерел та відвідини ряду об’єктів – для всього цього знайшлося місце в екскурсії-прогулянці.

Гості мали можливість не лише сфотографуватися біля таких об’єктів як знак «Я люблю Трускавець», давні вілла «Ґопляна»», «Під Матір`ю Божою», «Софія» та «Саріуш», але й завітати до одного з осередків культурного життя курорту – місцевого костелу. Справа в тому, що римо-католицький храм не лише збирає людей на Святі Меси польською та українською мовами, але й слугує місцем, де відбуваються вечори органної та скрипкової музики, поезії та співу. Їх веде адміністратор храму Станіслав Чапля, котрий всередині культової споруди перейняв естафету від Віктора Пиціва та розповів історію будівлі. Особливо цікаво було слухати про орган, виготовлений у Швейцарії для одного з храмів Західної Німеччини. Зараз цей 50-річний охрещений юнак з власним іменем (так-так, не дивуйтеся, кожен орган має власне ім`я і ціниться залежно від прожитих років) служить для трускавчан та відпочивальників, українців та поляків, видаючи божественні звуки зі своїх багаточисельних труб, трубок та трубочок, виготовлених з альпійського дуба. На завершення цієї частини екскурсії Станіслав Чапля заграв для учасників екскурсії, котрі заповнили костел, «Адажіо», та зачитав два поетичні твори духовного характеру.

Віктор Пиців попровадив далі групу, котра в дорозі розросталася вздовж та вшир. Адже кожному цікаво довідатися про місце, в яке ти прибув, дізнатися про його таємниці та цікавинки. Екскурсовод так і сипав перлинами – то розповість про старе дзеркало, в якому ти залишишся вічно молодим як Доріан Грей, то згадає 90-літнього трускавчанина, який на закид місцевої влади щодо несплати податку за тримання відпочивальників відповідав «То не я їх тримаю, то вони мене утримують», то зацікавить легендою про плакучий бук чи любовною історією, пов’язаною з тою чи іншою віллою. До речі, саме на «Трускавецькому віснику» можна почитати багато цікавих розповідей Віктора Пиціва – і про теренкури Трускавця, і про сосну Веймута, мамонтове дерево секвойю та платан, і про кам`яні скульптурні композиції, і про вілли та дивні місцини Трускавця. Шукайте (Ґуґл вам у поміч) та читайте ці історії – і не тільки в Міжнародний день туризму.

Можливо, мінусами екскурсії стали її довготривалість та неможливість розповісти про все. Але це не вина організаторів, бо направду про Трускавець та все, що з ним пов’язане, можна розповідати цілодобово. Екскурсоводи вміють це робити, горло їм не пересихає, а ноги не болять водити гостей і розповідати їм те, що запам’ятовується значно краще від вичитаного в книгах.

Але однією екскурсією відзначення Міжнародного дня туризму у Трускавці не обмежиться. На 20 годину гостей міста (і мешканців також) запрошують на чудове феєричне шоу – театральну постановку «Глорія» («Слава») від Львівського академічного театру «Воскресіння».

Володимир Ключак

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