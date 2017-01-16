Більше трьох тисяч гектарів сільськогосподарських земель Держгеокадастр пропонує інвесторам в оренду на Львівщині

На сьогодні Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області оновлено перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах у 2017 році. До переліку включено 166 земельних наділів загальною площею 3046 гектарів. Найбільші площі сільськогосподарських земель пропонуються у Бродівському (620 га) та Сокальському (334 га) районах Львівської області.

Фахівці землевпорядної служби Львівської області постійно оновлюють перелік ділянок, який пропонується інвесторам в оренду. Завдяки земельним аукціонам з продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, проведеним у 2016 році, до місцевих бюджетів додатково надходитиме 7,9 млн грн щорічно.

У січні поточного року працівники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області підготували та додали до переліку 23 земельні ділянки державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах. Загальна площа 440 гектарів.

Довідково. Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». З детальною інформацією про земельні ділянки, права оренди на які виставлені на продаж, можна ознайомитися у розділі «Земельні аукціони» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру

Прес-служба Держгеокадастру

Трускавецький вісник

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