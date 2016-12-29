«Більшість українців вважає, що потрібно повністю перезавантажити владу», – Тимошенко

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час веб-конференції повідомила, що у розвинених демократичних країнах, коли підтримка політиків у суспільстві падає нижче 10%, вони або самі ідуть, або з власної ініціативи проводять дострокові вибори, щоб підтвердити свій мандат довіри.

«Нині вже весь світ зрозумів, що в Україні встановлено корумпований режим. Він – не проєвропейський, він не служить людям і не реформує країну. Абсолютна більшість українців вважає, що потрібно повністю перезавантажити владу. І я на боці людей», – наголосила Юлія Тимошенко.

За словами лідера ВО «Батьківщина», мажоритарні вибори – це вибори кланів та олігархів. «Мажоритарну систему популяризують олігархи у своїх ЗМІ. За такої системи невідомо звідки взятий кандидат у депутати засіває округ грошима, гречкою, рисом, цукерками, тисне через адмінресурс. І такий мажоритарник стовідсотково переможе ідейного кандидата, який бореться за свободу, демократію і справжні реформи».

У «Батьківщині» пропонують вдосконалити систему пропорційних виборів з відкритими списками, лише тоді, за їхніми словами, можна змінити країну.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час веб-конференції також повідомила, що в плані виведення України з кризи немає жодного нереального пункту, якого не можна було б досягнути. За словами Тимошенко, передусім потрібно один раз і назавжди позбавитись від кланів, монополій, олігархії й почати будувати життя для всього українського суспільства.

«І ще одне: нам обов’язково треба змінити стосунки між владою і людьми. Нам потрібна нова конституція України, яка визріє в інтелектуальних надрах суспільства, а не яку придумають політики. І ця конституція не повинна містити новелу про президентську форму правління. Протягом 25 років президенти, узурпуючи владу, так набридли народові, що не варто більше продовжувати цей пантеон», – наголосила лідер ВО «Батьківщина».

У «Батьківщині» зазначають, що цей план реалізовуватимуть разом з іншими демократичними силами, як тільки владу буде перезавантажено.

Прес-служба ЛОО ВО «Батьківщина»

Трускавецький вісник

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