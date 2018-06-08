Біля Доброгостова виявлено незаконну зрізку 115 дерев

By  | 08.06.2018 | Filed under: Новини

Працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області в рамках розгляду звернення громадянина  Фарими С.С. проведено позапланову перевірку Доброгостівської сільської ради Дрогобицького району Львівської області. Про це інформує прес-служба інспекції.

В ході проведення перевірки держінспекторами з ОНПС на території Доброгостівської сільської ради, за межами населеного пункту, в урочищі «Ясиновець» (на землях запасу сільської ради) виявлено незаконну зрізку 115 дерев різних порід. Сума збитків, заподіяних державі становить 113 353,94 грн.

Матеріали перевірки в порядку  ст. 214 КПК України скеровано у Дрогобицький відділ поліції ГУ НП у Львівській області для встановлення винних осіб.

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