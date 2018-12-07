Біля Раневич внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула 63-літня стебничанка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня близько 20.40 на автодорозі «Турка-Пісочне» неподалік села Раневичі Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 27-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на пішохода – 63-річну мешканку міста Стебник. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та померла на місці пригоди.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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