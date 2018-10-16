Біофак готується до ювілею

В цьому році виповнюється двадцятирічний ювілей існування біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Відкритий у 1998 році, факультет переживав різні часи, довший час резидував у Трускавці, а в останні роки займає одну з кращих архітектурних перлин Дрогобича – віллу Яроша. Основні спеціальності, за якими факультет готує випускників і має популярність – це біологія, хімія, географія та екологія.

Відзначення 20-річчя біофаку Дрогобицького ДДПУ матиме місце наступного тижня. У четвер, 25 жовтня, на факультеті зберуться викладачі, студенти, випускники та гості. Початок урочистостей – о 10.00.

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