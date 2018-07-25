Біполярна трансуретральна резекція простати

Про сучасні методи лікування аденоми передміхурової залози ми поспілкувалися із адміністрацією та експертами малоінвазивного урологічного лікування в регіоні – спеціалістами Медичного Центру «Консиліум».

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (в народі аденома простати) – розростання залози, що зумовлює здавлювання уретри, призводить до порушення сечовипускання, аж до цілковитої затримки виділення сечі. Це одне із найпоширеніших урологічних захворювань чоловіків похилого та старечого віку і виявляється в 40% чоловіків у віці від 50 до 60 років, у 50% — після 60-ти років, і у 90% — після 80 років.

- Що нового в цій галузі урології?

- Незважаючи на значну поширеність цієї патології, основним методом лікування аденоми простати залишається – оперативний. Останній представлений різними видами і модифікаціями, але найбільш ефективною є БІПОЛЯРНА трансуретральна резекція (ТУР) простати – видалення аденоми через сечовипускний канал без зовнішнього хірургічного розрізу. На сьогодні – це найчастіший вид оперативного лікування який використовується у всіх розвинутих країнах світу. Так, за даними Американської урологічної асоціації (AUA) із всіх хірургічних та інвазивних втручань з приводу доброякісної гіперплазії простати, БІПОЛЯРНИЙ ТУР виконується у 93% хворих. БІПОЛЯРНИЙ ТУР передміхурової залози має переваги щонайперше тоді, коли відкрита операція (аденомектомія) небезпечна для життя або протипоказана.

- Де саме в нашому регіоні такі втручання виконуються?

- Завдяки придбаному обладнанню внаслідок державно-приватного партнерства в особі Медичного Центру «Консиліум», кращі лікарі-урологи Трускавецької міської лікарні мають можливість виконувати оперативне втручання на єдиному у Львівській області апараті Біполярної коагуляції – БІПОЛЯРНУ трансуретральну резекцію простати без будь-якого розрізу і з найкоротшим періодом одужання і гарантією відсутності можливих ускладнень, які можливі при традиційній монополярній резекції. Нове устаткування істотно зменшило ризики операції, скоротився період перебування хворого в стаціонарі.

Радикальна відмінність Біполярного від монополярного електричного впливу полягає в тому, що струм не проходить через весь організм хворого, а обмежується відстанню між електродами. Таким чином, при біполярної технології струм не проходить через структури організму і не впливає на нього, що дозволяє розширити діапазон пацієнтів із суміжною патологією, особливо з кардіологічної, що часто є протипоказанням для монополярного методу. Для створення ріжучого ефекту між електродами застосовується електропровідний середовище (0,9% NaCl або інші сольові розчини). Використання даного розчину дозволяє виконати операцію без обмеження часу резекції. При БІПОЛЯРНОМУ методі застосовують радіочастотну енергію для конвертації електропровідної рідини в полум’яне поле, що складається з високоіонізованих частинок, які руйнують молекулярні зв’язки в структурі тканин. Необхідний вплив на тканину проводиться з використанням спеціальної технології, яка дозволяє проводити резекцію і одномоментно здійснювати гемостаз при більш низьких температурах. При проведенні операції з використанням цього обладнання температура тканини знаходиться в діапазоні 40-700С; при використанні моно полярної технології температура досягає 4000С.

- Кому показане таке лікування?

- Такий вид оперативного втручання показаний пацієнтам переважно старшого віку у випадку тривалого, але неефективного медикаментозного лікування ДГПЗ, а також особам відносно молодого віку, яким необхідно зберегти статеву функцію, після перенесених раніше операцій на простаті чи сечовому міхурі.

- Чи є протипокази?

- Вони обмежені загальними протипопоказами до будь-якого хірургічного лікування, серед яких – важкий стан пацієнта, гострі захворювання, зокрема й урологічні, а також стани, через які технічно неможливо виконати ТУР.

- А куди наші мужчини можуть звернутися для докладнішої консультації?

- Отримати докладну консультацію урологів, кращих спеціалістів малоінвазивного урологічного оперативного лікування Трускавецької міської лікарні Михайла Босака та Ольги Петришин можна записавшись на прийом за телефоном моб.: 0674627151.

При собі необхідно мати результати наступних методів дослідження:

- УЗД сечового міхура, простати, нирок;

- Загальний аналіз сечі та крові;

- Аналіз крові на загальний та вільний PSA та їх індекс.

Ультразвукове дослідження сечостатевої системи на апараті експертного рівня ведеться в Медичному Центрі «КОНСИЛІУМ» м. Дрогобич, вул. Шептицького, 7 (І поверх пологового будинку), тел.: 3-18-22, 098-956-24-00.

Тож немає потреби кудись їздити за 100 км, щоб уточнити для себе всі важливі питання щодо розглянутої теми.

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