Благодарность от гостей Трускавца

Трускавец – город-курорт, куда приезжают на лечение и отдых люди разных национальностей, представители разных государств. Здесь можно встретить азербайджанцев и поляков, американцев и белорусов, молдаван и узбеков, русских и немцев. Но все-таки больше половины отдыхающих – это граждане Украины из разных регионов нашей страны.

В гостинично-курортном комплексе «Карпаты» в этом году было рекордное количество отдыхающих из-за рубежа. Многие гости высказывали свое удовлетворение качеством услуг, невероятной красотой территории здравницы, высоким уровнем сервиса, благодарили за заметное улучшение здоровья. Среди тех, кто хочет поблагодарить руководство «Карпат» за прекрасный отдых – и семья Орманджи из Мелитополя: Петр Георгиевич и Любовь Александровна.

- Мы приехали из Мелитополя Запорожской области, – рассказывает Любовь Орманджи. – Второй год отдыхаем в санатории «Карпаты». Мы хотим выразить благодарность всему коллективу «Карпат», всем работникам гостинично-курортного комплекса, особенно нашему лечащему врачу Грицаку Ярославу Львовичу – очень приятный молодой человек, высококвалифицированный.

Также хотим поблагодарить администратора лечебно-диагностического центра «Карпат» Марьяна Капко, который помогает всем – абсолютно всем, кто бы ни подошел, кто бы ни обратился к нему.

Не хочу никого забыть – здесь все делают свою роботу качественно и на наивысшем уровне – и девушки на ресепшене, и медсестры, и в столовой, словом, все-все. Работники здесь внимательные, отзывчивые, доброжелательные. Мы довольны всем! В «Карпатах» очень хорошо отдыхается, здесь прекрасная лечебная база…

- Я хочу добавить, что начиная со Львова, когда нас сюда везли, и заканчивая всеми здесь на месте – все было прекрасно! – продолжает рассказ Петр Орманджи. – Нас во Львове прекрасно встретили представители этого отеля, привезли, посоветовали что и как лучше, и тому подобное.

Здесь удивительно прекрасная атмосфера – именно для отдыха. Все улыбаются – будь то уколы или какие-то другие процедуры – девушки так настроены. Не знаю как там у них жизнь, но они делают для пациента все, чтобы он ушел от них довольный.

Хочу поблагодарить дирекцию гостинично-курортного комплекса «Карпаты» за то, что они сумели подобрать такие кадры, которые решают все вопросы и с которыми приятно общаться.

Дай Бог, на будущее мы будем сюда приезжать, будем говорить своим друзьям, гостям, кумовьям, знакомым в городе Мелитополе, чтобы ехали сюда на отдых – именно в этот санаторий.

Мы ходим на источник и общаемся с другими отдыхающими – одни говорят, что кормят не так, у других не очень хорошие условия проживания. А здесь кормят прекрасно, отдыхать здесь – само наслаждение.

Дай Бог, чтоб это заведение работало еще многие лета, долгие годы и оздоровляло нацию украинцев.

Я приехал сюда, так у меня была увеличенная печень, другие проблемы – и наш лечащий врач Грицак Ярослав Львович назначил мне все препараты по льготной цене, каждый день приходит, здоровается, спрашивает о состоянии здоровья. Очень приятно, когда к тебе такое отношение. Когда мы лечимся дома у своих врачей, то такого отношения нет. Так что большое спасибо Ярославу Львовичу.

***

Приятно, что гости уезжают из Трускавца довольными, отдохнувшими, поправившими свое здоровье, полными сил, в хорошем настроении. Ведь лучшая реклама – это когда рекламируют курорт те, кто побывал там и всей душой хочет приезжать сюда снова и снова…

Владимир Ключак, газета «Карпаты»

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