№87214 Благодійна акція KFC зібрала 323 тис. грн для

Мережа ресторанів KFC в Україні завершила благодійну акцію «Я допомагаю» на користь міжнародної організації СОС Дитячі Містечка Україна. Зібрані 323 тис. грн компанія передала СОС Дитячі Містечка Україна для облаштування тренінгової кімнати в Молодіжному центрі для підлітків і молоді в Києві, який відкрився 21 вересня. Церемонію відкриття, яка пройшла в урочистій, але в той же час теплій та дружній обстановці, відвідали і майбутні одержувачі послуг Центру, і ті, без кого його облаштування не стало би можливим. Завдяки акції молодь із кризових сімей отримає сучасні умови навчання, які до цього були їй недоступні. Тепер Центр обладнано навісним проектором, настінними екранами, телевізорами, веб-камерами, звуковою системою, різними кабелями і кронштейнами. Організація також закупила і ще закупить меблі, туристичні рюкзаки, намети для реалізації методики пригод і обладнання анти-кафе для спілкування молоді. Планується, що послугами Центру, розташованого в Дарницькому районі Києва, користуватимуться близько 200 юнаків і дівчат у віці 14-25 років. Серед них – молодь, у якої немає можливості оплачувати навчання з практичним використанням інноваційного обладнання. Акція KFC зробила таке навчання доступним для всіх охочих. Протягом двох місяців відвідувачі ресторанів KFC в Україні могли приєднатися до акції, купивши на касі сувенір у вигляді будиночка. Такий сувенір символізував сімейний затишок, який СОС Дитячі Містечка Україна намагається подарувати дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Учні Центру зможуть не тільки отримувати нові знання, але також спілкуватися з однолітками, цікаво і з користю проводити дозвілля, відкривати в собі нові таланти та творчі здібності. «Молоді люди займатимуться в спеціальній тренінговій кімнаті, для якої на зібрані кошти закуповуються меблі, техніка, навчальна література та розвивальні настільні ігри. Заняття допоможуть молоді соціально адаптуватися, навчитися самостійно приймати рішення, поліпшити навички спілкування та побороти можливі страхи перед майбутнім. Ми дуже вдячні мережі ресторанів KFC і всім учасникам акції за бажання допомогти нашим підопічним», – говорить Андрій Чупріков, генеральний директор міжнародної благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна. «KFC регулярно проводить благодійні акції по всьому світу, прагнучи допомагати тим, хто потребує підтримки. У багатьох країнах ми допомагаємо молоді знайти свій шлях у житті, визначитися з професією, реалізувати свій потенціал. Ми раді відгуку, який наша акція отримала в Україні, адже разом ми завжди можемо зробити більше», – коментує Ірина Гущина, PR-директор Yum! Brands (KFC) по Центральній і Східній Європі.

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