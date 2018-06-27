Благодійний Великий літній концерт в Дрогобичі скасовано

Великий літній концерт на підтримку онкохворих дітей, який мав відбутися сьогодні, 29 червня, о 18.00 у Львівському обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича (м.Дрогобич) скасовано. Про це інформують організатори заходу. Причина доволі банальна: дрогобичан мало цікавить благодійність, тож викуплено менше 10% квитків. Ті ж, хто придбав квитки в касах театру, можуть їх повернути і отримати кошти назад.

Благодійний Великий літній концерт в Дрогобичі був запланований з метою збору коштів для хворих діточок Василя Лисовця та Ані Качмар. Нижче подаємо інформацію для тих, хто може і хоче допомогти дітям подолати хворобу.

Інформація про Василя Лисовця:

Трирічний Василь подолав 3-тю стадію важкої форми раку – нейробластома. Наслідком хвороби є парез ніг і він не може ходити. Для відновлення рухової системи проводять рефлектотерапію (голки) Л.Ц.К. та масаж. Зараз хлопчик з мамою знаходяться в Києві і готуються до третьої операції – встановлення пластин у тазостегновому суглобі. Лікарі гарантують, що маленький Василько одужає і ходитиме, як усі діти, але для цього необхідно провести останню операцію, вартість якої сягає близько 600.000 гривень.

Кошти на підтримку Василька можна перераховувати за такими реквізитами:

Ощадбанк 4790 7040 0036 1108 Зоряна Лисовець (тел. 0984130777)

Ощадбанк 5167 4901 4050 9051 Зоряна Лисовець

Приватбанк 5168 7426 0176 4834 Баб’як Любов Миколаївна – бабуся (тел. 0987758421)

Інформація про Аню Качмар:

У шестирічної Ані діагностували медулобластому. Прооперована Анічка знаходиться на обстеженні та лікуванні за кордоном. Щодня на це потрібно не менше 300 Євро. Фінансові можливості родини давно вичерпалися і дівчинці потрібна допомога!

Кошти на підтримку Анічки можна перераховувати за такими реквізитами:

ПриватБанк 4149 4393 0014 6887 Качмар Анна

УкрЕксім Банк: Рахунок 4402 7116 2936 6350 Качмар Руслан

Aval Bank номер рахунку по переказах доларів США 2620 4313 9517

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