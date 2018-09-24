Блог-Фест «TRUTHкавець» стартує 5 жовтня

Наступного тижня з п’ятниці по неділю (5-7 жовтня) у Трускавці проходитиме фестиваль блогерів. Про це сьогодні, 26 вересня, під час зустрічі з журналістами Трускавця розповів ідейний натхненник фестивалю Богдан Процишин. На Блог-Фест «Трускавець» запрошено близько 25 відомих блогерів, серед яких – Андрій Полтава, Роман Шрайк, Сергій Іванов, Роман Скрипін, Татуся Бо, Тетяна Попова, Денис Казанський, Сашко Лірник та інші блогери, відомі в різних Інтернет-напрямках. Мета фестивалю – популяризація Трускавця, частіша згадка назви курортної столиці України в дописах людей, котрі мають авторитет та величезну кількість фоловерів (постійних читачів). Інакше кажучи, головна мета цього фестивалю – популяризація слова «Трускавець» в Інтернеті.

Блог-Фест проходитиме в локаціях центральної частини міста, переважно в готелі «Міротель» та ресторації «Клюберг». Партнером фестивалю окрім названих вище двох закладів виступає і готель «Трускавець 365».

Програма фестивалю, котра буде оприлюднена дещо згодом, передбачає дискусійні панелі на теми політики, виборів, сімейного життя, протидії московитській пропаганді, різноманітних життєвих ситуацій. Окрім того будуть прямі інтерв’ю на «Твоєму радіо», презентації книг в УРБАН-бібліотеці, індивідуальні зустрічі-презентації. Заходи проходитимуть 5 жовтня з 16.00 до 21.00, 6 жовтня з 14.00 до 21.00, 7 жовтня з 12.00 до 14.00.

Планується, що заїзди блогерів до Трускавця будуть щорічними – в рамках Всеукраїнського фестивалю блогерів, котрий проходить в Дніпрі, частина зустрічей відбуватиметься власне в Трускавці. Цьогоріч на Блог-Фест міська рада Трускавця виділила 120 тисяч гривень, які в основному підуть на оплату дороги, організацію зустрічей, відеозйомку та культурну програму. Проживання та харчування гостей здійснюватиметься за спонсорські кошти. Богдан Процишин не виключає, що Блог-Фест може обійтися місту дешевше від закладеної в кошторис суми.

Також читайте