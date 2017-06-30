№74540 Близько півтори сотні людей зібралися, щоб допомогти історичному заповіднику на Львівщині стати привабливим туристичним об’єктом

17-18 червня у Сколівському районі на Львівщині відбувся захід під назвою «Тустань 2017. Змінимо Україну разом», який було організовано компанією Bosch Україна спільно із заповідником Тустань. Метою проекту стала підтримка та популяризація серед українських та іноземних туристів історико-культурного заповідника «Тустань», перші згадки про який датуються IX сторіччям. За два дні проведених у Тустані співробітниками компанії було зроблено капітальний ремонт мосту, створено майданчик для спеціальних потреб, очищено схили від чагарників, а також повністю відновлено та приведено у робочий стан цікавий історичний реквізит – катапульту. До речі, саме можливість випробувати катапульту особливо порадує учасників фестивалю історичної культури «ТУ Стань!», який традиційно проходить тут щороку у серпні. Крім відбудови інфраструктури заповіднику, команда Bosch разом з місцевими майстрами збудували першу автобусну зупинку поблизу музею у с. Урич, що стало непересічною подією для місцевої громади. Також учасники проекту виготовили сувеніри з глини та ляльки-мотанки, які передані у крамницю музею, гроші від їх продажу підуть на розвиток заповідника. Учасники проекту – співробітники компанії Bosch Україна, які з’їхались до Тустані з усієї України, відзначають, що такий вид корпоративного волонтерства, коли співробітники інвестують у проект свій час, працю та долучаються фінансово, насправді є дуже надихаючим. «Багато людей, що відвідували заповідник, підходили до нас та питали, хто ми і чому тут працюємо у вихідні. Спочатку відчувалась недовіра та здивування, які потім змінювались посмішками та схваленням. Мабуть, більшість відвідувачів ми таки запалили своїм ентузіазмом та сподіваюсь, що подібних ініціатив у заповіднику побільшає», – згадує Анна Мінтянська, одна з авторів ідеї та керівник соціального проекту. «Коли вперше побачила цю територію, масштаб, одразу подумала, що для однієї людини, чи навіть кількох, поставлені завдання досить важкі і вимагатимуть багато часу. Але для численної дружної команди – все це реально зробити за кілька днів спільної праці». Генеральний директор компанії Віталій Бульда зазначив, що часто українці шукають див за кордоном. «В Україні вистачає гідних, знакових туристичних місць, але часто ми про них не знаємо. Нам було надзвичайно приємно застосувати свої знання і вміння, щоб покращити одне з них – Тустань. Вже у червні в країні з’явились як мінімум 140 послів Тустані, які будуть рекомендувати це місце для відпочинку та натхнення». Важливим результатом проекту також є усвідомлення, що робити добрі справи досить легко, особливо командно. Ентузіазм учасників, бажання продовжувати почате дає підстави думати, що вже найближчим часом з’явиться новий соціальний проект, покликаний робити якісні зміни в Україні, там, де це потрібно. Директор заповіднику Андрій Котлярчук зізнається, що інколи компанії проводять у Тустані заходи, але при цьому зосереджені на відпочинку. Вперше сюди приїхали представники комерційної організації, щоб працювати на користь заповідника. «Ми мріємо популяризувати заповідник, але при цьому уникнути екологічної катастрофи, як наприклад, у Славському. Ми мріємо, щоб унікальність Тустані була зафіксована у списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Але для цього ще треба багато працювати з інфраструктурою заповідника. А за підтримки компанії Bosch роботи, що були давно заплановані, проте не вистачало ресурсів, втілилися буквально за кілька днів». Також на заході побували діти 9-12 років, які переїхали жити до Стрия та Дрогобича зі Сходу країни. Вони не лише познайомились з прадавньою пам’яткою – фортецею Тустань, історія та призначення якої змінювалися впродовж сімох віків, але й представили своє бачення України майбутнього та разом з іншими учасниками проекту склали карту-пазл України. Загалом в Україні сьогодні відбуваються багато корисних рухів та ініціатив бізнесу, направлених на розвиток країни, коли добровільна зацікавленість співробітників у благодійних проектах допомагає громадам та суспільним інституціям вирішувати певні соціальні проблеми. Ця співпраця вигідна усім сторонам, оскільки крім емоційного наповнення, відчуття сенсу власної роботи, свого внеску кожним учасником-волонтером, вона покращує мотивацію, та зміцнює командний дух в компанії. Громада ж отримує доступ до потрібних їй ресурсів для просування певних корисних ідей. Нагадаємо, що Тустань – це унікальне місто-фортеця, пам’ятка скельно-дерев’яної архітектури, яка разом з урицькими скелями, які є природною атракцією, належить до державного історико-культурного заповідника. Контакти для преси: Анна Трубнікова, ТОВ «Роберт Бош Україна» E-mail: anna.trubnikova@ua.bosch.com Тел: +38 (044) 490 24 00 Група компаній Bosch є провідним світовим постачальником технологій і послуг. У 2016 році приблизно 390 000 співробітників (дані на 31 грудня 2016) забезпечили продаж на суму понад 73,1 млрд євро. Діяльність Групи компаній Bosch ведеться за чотирма бізнес-напрямками: Рішення для мобільності, Промислові технології, Споживчі товари, Будівельні технології та Енергетика. До Групи компаній Bosch входять Robert Bosch GmbH і більше 440 дочірніх підприємств і регіональних компаній приблизно в 60 країнах. Разом з партнерами в сфері продажів і обслуговування компанія Bosch представлена майже в 150 країнах. Інноваційна сила компанії є основою її процвітання в майбутньому. У секторі наукових досліджень і розробок зайнято 59 000 працівників майже у 120 містах по всьому світу. Компанія Bosch підвищує якість життя завдяки розробці інноваційних технологій з широким спектром можливостей і надихаючих рішень, розроблених для життя. Компанія була заснована в Штутгарті у 1886 р. Робертом Бошем (1861-1942) як «Майстерня точної механіки і електротехніки». Особлива структура власності Robert Bosch GmbH гарантує Групі компаній Bosch підприємницьку свободу, що дозволяє здійснювати довгострокове планування і використовувати значну частку коштів для інвестування, забезпечуючи їй надійне майбутнє. Дев’яносто два відсотки акціонерного капіталу Robert Bosch GmbH належить благодійному фонду Robert Bosch Stif­tung GmbH. Контрольним пакетом голосуючих акцій володіє Robert Bosch In­dustriet­reuhand KG і виконує функції власника на підставі довірчого управління. Інша частина акцій належить родині Бош і Robert Bosch GmbH. Додаткову інформацію можна отримати на сайтах: www.bosch.ua, www.bosch.com і www.bosch-press.com.

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