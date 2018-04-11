Богдан Гринчишин: «Зараз в Дрогобичі при владі маємо абсолютно непрофесійну випадкову людину» (частина ІІ)

Продовжуємо нашу розмову з громадським діячем Богданом Гринчишиним з м. Дрогобича. Початок інтерв’ю читайте тут. Наше спілкування з Богданом Гринчишиним проходило 5 квітня.

- Останнім часом окрім Броницького сміттєзвалища доводиться чути словосполучення «Рихтицьке сміттєзвалище». Про що йдеться?

- Розпорядженням голови Дрогобицької РДА від 27 березня була створена комісія з розгляду питання розміщення та функціонування сміттєсортувальної дільниці Дрогобицького комунального підприємства «Комбінат міського господарства» на території Рихтицької сільської ради за межами населеного пункту села Рихтичі.

Комісія складається з 13 осіб, очолює її заступник голови РДА Мізерник Іван Дмитрович. Оскільки я працюю в Дрогобицькій районній державній адміністрації, то теж ввійшов до складу цієї комісії. Туди теж включений за згодою Янів Андрій Євстахович, директор КП «КМГ». І ось та комісія 4 квітня виїжджала на сміттєзвалище в Рихтичах, і ми побачили все на власні очі. Щоправда, Янів туди не приїхав.

Що там є? Це територія Рихтицької сільської ради, на окраїні села, за межами населеного пункту. Це за межами Дрогобича, хоча адреса – вулиця Гайдамацька, 25. Це там, де автокрановий завод, де завод «Дрофа», і від «Дрофи», від автомобільної дороги десь так 800-900 метрів в сторону Рихтич. Там було колись районне підприємство «Сільгоспхімія», потім «Агросервіс». Воно давно спочило в Бозі, і там залишилися приміщення, є трьохповерховий адміністративний будинок, і є колишні цехи. На цьому підприємстві «Сільгоспхімії» більше десяти років тому складували відпрацьовані пестициди, і була проблема їх захоронення, тож вони лежали, текли, занечищували ґрунти, а потім їх вивезли і так тої проблеми позбулися.

Ця територія пустувала, аж минулого року всі ми дізналися, що там відкривають т. зв. сміттєсортувальну станцію. Її відкриття відбулося 14 лютого 2017 року з великою помпою, освяченням, священик окроплював. Варто зацитувати дослівно, що того дня писав офіційний сайт міської ради та щедро проілюстрував багатьма світлинами:

«У вівторок, 14 лютого, відбулося відкриття нової дільниці КП «Комбінат міського господарства», яка займатиметься сортуванням сміття.

Як зазначив керівник КП «КМГ» Андрій Янів, таке рішення сприяє вирішенню кількох проблем:

«1. Ми розвантажимо скупчення сміття на броницькому сміттєзвалищі.

2. Ми створюємо додаткові робочі місця.

3. З точки зору логістики транспортування сміття, ми зменшуємо частоту перевезень, що суттєво вплине на економію коштів та пального.

4. За відсортоване сміття, таке як пластик, папір, скло, ми отримаємо додаткові кошти».

…Оскільки сама дільниця знаходиться на території села Рихтичі, міський голова Тарас Кучма заявив своїм колегам, що місто Дрогобич, в особі керівництва КП «КМГ» бере на себе зобов’язання сплачувати кошти за оренду землі та приміщення у казну села Рихтичі на договірних умовах.

«Разом з вами ми повинні усвідомити, що жодних екологічних загроз ця сміттєсортувальна дільниця не несе. Ми не збираємось нагромаджувати тут сміття чи створювати сміттєзвалище. Тому закликаю усіх вас до спростування тих чуток, які ширяться серед наших громад. Що стосується проблеми сміття загалом, то переконаний, нам потрібно об’єднуватися і створювати умови для утилізації сміття так, як це роблять у європейських країнах. Тому я радий, що нині ми зробили перший крок. Сподіваюся, що й надалі ми зуміємо налагодити процес збору та утилізації сміття серед наших громад.», – зазначив Тарас Кучма. За доброю традицією, початок справи розпочали з молитви та Божого благословення».

(Примітка. Цитований текст та фото взято з офіційної сторінки Дрогобицької міської ради: http://drohobych-rada.gov.ua/u-strukturi-kp-kmg-zapratsyuvala-dilnytsya-sortuvannya-smittya-foto/)

Тепер, через 14 місяців, оглядаючи та читаючи ці переможні реляції Яніва та Кучми, у нас хіба крива усмішка з‘явиться.

Тож туди возили сміття і там його перебирали. В принципі, це правильно, що ще рік тому почали сортувати і перебирати сміття й таким чином кількість його зменшувалася, та й місце непогане, але треба було домовлятися, а не залізати на цю територію рейдерським способом. Залізли і нікому нічого не сказали. Тепер звинувачують сільського голову Рихтич Олега Бориса, що він теж був на тому відкритті «сміттєсортувальної дільниці» і схвалював це. Але він був туди запрошений за день до того відкриття.

Земля не є відведена, а приміщення викупила начебто якась жінка-підприємець, немісцева. Видно, з нею домовилися, що туди будуть возити сміття, а з відводом землі так нічого і не вирішували.

Одне діло, якби це сміття розміщали тільки в тих цехах. Але ми там були і все побачили на власні очі. Територію завалюють. Близько пів гектара вже завалено сміттям. Стоїть піч для спалювання, як я називаю, «піролізний реактор від Кучми» для спалювання сміття. До речі, Кучма говорив, що сміття спалюватимуть методом піролізу, але ж це високотехнологічний метод і на такому реакторі не цигани мають працювати…

Депутати районної ради десь зо три тижні тому їздили туди і кажуть, що стояв страшний сморід. Виявляється, там обпалювали мідні та алюмінієві дроти, щоб спалити ізоляцію, пластмасу. Це страшенно смерділо, і цей сморід розповсюджувався і на Рихтичі, і на Почаєвичі, і на ту частину Дрогобича, що в напрямку автокранового заводу. Я теж особисто чув цей їдкий запах. Ясно, що це все робиться без дотримання жодних норм, правил та вимог, це просто дике сміттєзвалище. Це ми всі побачили. Туди завозять сміття несанкціоновано, там відбирають ПЕТ-пляшку, метал, папір, скло, а решта ж треба кудись вивозити. А спалити легше.

Там на відстані 300-400 метрів від тої сміттєзвалки є хати. І ясно, що місцеві мешканці, які перекрили заїзд, є стурбовані, бо розуміють, що сміттєзвалище має здатність розширюватися. І вони казали, що там найбільше працювало 11 осіб, які жили у вагончику – роми з Закарпаття, в тому числі одна вагітна жінка, яка, як кажуть місцеві, там і народжувала. Зараз їх менше, шість осіб, причому там ми бачили також і дитину. Їм, як кажуть, давали по 300 гривень в день на цілу бригаду і вони це сміття сортували.

Крім того було сказано, що з 8 березня по ночах особливо інтенсивно туди завозили сміття зі сторони Львова, і це тривало декілька діб. А Кучма стверджував, що від початку лютого у Дрогобичі не приймали львівське сміття. І знову брехня.

На запит Рихтицького сільського голови директор КП «КМГ» А. Янів відповів, що «в структурі КП «Комбінат міського господарства» немає сміттєсортувальної дільниці»(!!!), і з часу блокування сміттєзвалища в с. Брониця вивіз, переробка та утилізація сміття проводиться на вул. Гайдамацькій, 25, а також вивіз сміття на вул. Гайдамацьку, 25 КП «КМГ» здійснює на підставі договору з ТзОВ «ДРОГОБИЧ-ЕКО-РЕСУРС» від 20.02.2018.

- То невже Андрій Янів відхрещується від своєї «сміттєсортувальної дільниці», яка ще рік тому була гордістю міської влади? І що це за фірма ТзОВ «ДРОГОБИЧ-ЕКО-РЕСУРС»?

- Та насправді не було жодної сміттєсортувальної дільниці або лінії, як її ще називали. Кучма з Янівим знайшли собі затишне місце подалі від цікавих очей і надумали там з допомогою циганів гачками та граблями тихо перебирати сміття, в т.ч. і львівське, вилучаючи все цінне, яке потім можна здати як вторсировину.

«За відсортоване сміття, таке як пластик, папір, скло, ми отримаємо додаткові кошти» – оце правду сказав Янів, тільки забув сказати, що у свої кишені. Цигани, зазвичай, були не оформлені на роботу і вся діяльність проводилася нелегально. Взимку неодноразово на різних прес-конференціях, понеділкових нарадах Москалик, Красуляк (гол. інженер КМГ), Янів, Кучма на запитання, а що там на Гайдамацькій вулиці робиться, бо туди якесь сміття звозиться, то ці «достойники від влади» казали, що нічого про це не знають і цим не цікавляться. Ну, брехня як завжди, вони не пам’ятають, що вчора набрехали, а не те, що рік тому. А придворні журналісти і писаки тільки «підспівували» цьому.

Треба відзначити, що Кучма завжди і всюди Яніва захищає і вихваляє. Подейкують, що на День комунальника він нагородив Яніва орденом «За заслуги перед Дрогобичем». А пригадується як 2 роки тому, на початку 2016 Янів був одним з перших кандидатів на звільнення з посади. Але домовилися, так само як з Росохою, а наш Тарасьо любить домовлятися з грошовитими людьми. «Правильно!» – кадри, особливо, злодійські та корумповані, треба берегти як зіницю ока! – це їхнє гасло. Якщо своїх не вистачає, то їх треба «імпортувати» з інших територій, наприклад з Трускавця.

А тепер про ТзОВ «ДРОГОБИЧ-ЕКО-РЕСУРС». Ця «фірма» була зареєстрована 19 лютого 2018р. за адресою: м. Дрогобич, вул.. Гайдамацька, 25 (але це територія Рихтич – Б.Г.). Директор (керівник) Кіліян Юрій Володимирович. Вже наступного дня, 20 лютого ця «потужна фірма» уклала договір з КП «КМГ» про надання комплексних послуг у сфері поводження з відходами. Договір на 4-х сторінках. Невідомо чим ця «фірма» володіє – якими машинами, механізмами, який її статутний фонд, зрештою скільки штатних працівників має? Але є два цікаві моменти:

1. В реєстраційному досьє у розділі «Контактна інформація» поданий Київ-старівський телефон, але цифр – там на одну більше, тобто номер є неправильний. Я не вважаю, що це випадковість, це все продумане шахрайство. Тому й журналісти не можуть до Кіліяна додзвонитись. (Але Б. Гринчишин може їм у цьому допомогти – В.К.)

2. Дружина Юрія Кіліяна – Оксана Кіліян працює заступником директора ЗОШ №2 і є родичкою мера міста, начебто двоюрідною сестрою. Цікаво? Думаю, що так. Тому не побоюсь зробити припущення, що ТзОВ «ДРОГОБИЧ-ЕКО-РЕСУРС» є своєрідна фірма «Роги і копита», а точніше своя і рідна фірма мера.

А може хоча б це зацікавило Департамент захисту економіки Національної поліції України???

Кучма часто любить говорити, що Броницьке сміттєзвалище не належить до Брониці, воно, мовляв, є на території Дрогобицького району, але Брониця до нього жодного відношення не має. Цю дурню я колись вперше почув від міськрадівського юриста Кулиняка, наголошую – від юриста. Те саме Кучма тепер говорить і про рихтицьку сміттєзвалку. На прикладі сміттєвої проблеми у Дрогобичі чітко видно, як мер міста через свою некомпетентність та корисливість усе доводить до абсурду.

- А чи не краще всій громаді Дрогобича об`єднатися навколо Тараса Кучми і спільно шукати шляхів виходу, аніж звинувачувати його в обмані? Може він обманює всіх заради якогось вищого блага?

- Ні, це обман виключно заради свого піару. Похизуватися, що він найкращий, мовляв, ми – перші, перші в Україні і навіть вже у Східній Європі, ми дуже багато робимо і до нас цього ніхто не робив, та й, взагалі, ми «впєрєді планєти всєй». Ось такі хвалькуваті бздури часто можна почути від Дрогобицького міського голови Тараса Кучми.

От я порівнюю теперішню владу Дрогобича з попередньою, яка теж добре наживалася. Але ті принаймні хоч знали «червону лінію», за яку не можна заходити. А теперішні цього не знають, бо не мають страху. Але це є загальноукраїнська тенденція. Вся влада діє так після Майдану: «Ми будемо робити, що хочемо, бо ми є влада».

Тому мені особливо прикро, бо я сам майданівець, від райдержадміністрації єдиний з держслужбовців, хто взяв відпустку і поїхав на Майдан. За станом здоров`я я не був там довго, але я був, на тій мирній стадії. І те, що зараз робиться після Майдану, після Революції Гідності – це сумно.

Відносно об`єднання, то Кучма може об`єднати навколо себе ту «громадськість», яка йому є підвладна і вони будуть йому співати «Осанна!». Інші люди, які далекі і від нього, і від політики, дивляться по стану міста. Тож звичайні люди, дивлячись на стан справ, Кучмі просто не вірять. Хоча певну здатність до переконання він має, застосовуються різні технології, випробувані в інших містах, а також досвід «голковколювача», який базується на переконанні, навіюванні та вмовлянні пацієнтів.

Розумієте, в Тараса Кучми дуже цікавий метод – він діє за Фрейдом. Обмовки за Фрейдом. Те, що притаманне йому, він перекидує на когось, приписує іншим. Така собі проекція з себе на інших осіб. І це постійно. Він звинувачує когось іншого в тероризмі, путінізмі, у шкідництві. Навіть на нараді (десь півроку тому) публічно сказав, що в нас у Дрогобичі є п’ять «врєдітєлєй». Коли його одразу спитали хто саме, то він сказав, що перша Лідія Надкернична, другий депутат Тарас Демко, а третій Богдан Гринчишин. Він так і сказав «п’ять врєдітєлів», а потім вже його поправили, що «шкідників».

Навіть отой «знаменитий» термін, який він вжив за Фрейдом на стоденному звіті, «УШЛЬОПКИ», він цілком був невідомий нікому, ми тоді не знали, що це означає, а це – примітивні дикуни. Але слово «ушльопок» одразу бумерангом повернулося до нього і міцно закріпилося за ним як своєрідний позивний або псевдонім. Тема вживання Т. Кучмою російських слів, а зокрема образливих зворотів – це окрема тема, як і його російський період життя, який тривав приблизно 8 років.

- Ви ж колись були в одній команді руху «Чесно». В 2012 році разом з Тарасом Кучмою, Володимиром Кондзьолкою, Михайлом Ваврином та іншими Ви підтримували Романа Ілика, коли він йшов у народні депутати, тоді лише Святослав Сурма підтримував Ігоря Куруса. Наскільки змінилася Ваша думка про Кучму?

- Знаєте, ми тоді не могли так розпізнати його, бо кожен мав свою ділянку роботи. Так, багато з нас, хто гласно, хто негласно, підтримував Романа Ілика. Я був нейтральним, не був у команді Ілика, хоча й голосував за нього. Я казав: «Ми маємо бути нейтральні». Інші, на жаль, тої нейтральності не дотримувалися.

Якщо говорити про теперішній час, то мені соромно, що представник руху «Чесно», який зараз є міським головою, так себе веде. Це просто – АНТИ-Чесно! Але Кучма був правий, коли на громадській раді у бібліотеці казав, що ми живемо в період негідників і результатами Революції Гідності користуються негідники. Він як завжди говорив за Фрейдом – ВІН МАВ НА УВАЗІ СЕБЕ! (див. попередню статтю, відео №2, частина 1).

- Не раз доводилося чути, що над Дрогобичем тяжіє якесь прокляття, бо за всі часи незалежної України був хіба один нормальний мер, та й то недовго – мається на увазі покійний Дацюк. Скажіть, будь ласка, кого Ви бачите наступним мером Дрогобича?

- Прізвищ не називатиму, бо їх буде багато, але це є важка праця – це самопожертва та й знання і досвід управлінський треба мати.

Мені заступник міського голови Дрогобича, трускавчанин Качмар вже кілька разів ставив запитання, на кого я працюю. Я ні на кого не працюю, але я не хочу бачити при владі хабарників, злодіїв і бандитів. Я не хочу їх бачити при владі і все. Незалежно від того, яка політична сила буде.

Звичайно, що я проти регіоналів і особливо есдеків, а це все є дуже переплетено, і оті їхні хвости чи лапи всюди видно. Я при владі хочу бачити компетентних людей, які б не крали і не наживалися до безмежності. Але, на жаль, це стає утопією.

Колись було три «П» Степана Хмари: патріотизм, порядність і професійність. Ми завжди звертали увагу на патріотизм і частково на порядність, а професіоналізм – ну, це, мовляв, таке, навчиться. Зараз в Дрогобичі при владі маємо абсолютно непрофесійну випадкову людину, яка ніколи нічим не керувала, навіть заввідділом лікарні не була. Керував в кабінеті акупунктури хіба що своєю медсестрою-реєстратором…

А тут йому довелося управляти всім містом. Тож не дивно, що керує не він, а з маріонетки ще й ліплять «культ особи». Але це вже тема іншої бесіди…

Спілкувався Володимир Ключак

Р.S. Автор добре усвідомлює, що після публікації цього інтерв’ю та інших статей у майбутньому, він піддасться шаленому опльовуванню кучмоботами і погрозам фізичної розправи (які вже надходять) кучмобандитами. Але відповідь автора одна – НЕ БОЮСЯ та НЕ ЗАЛЯКАЄТЕ. І нема на це ради!

Притримуюся Чорноволівського гасла – «БАНДИТАМ і ЗЛОДІЯМ – ТЮРМИ!»

Богдан Гринчишин

На фото:

1. ескалатор, який винесе зі сміттям Кучму та Яніва на космічні орбіти Ілона Маска.

2. «піролізний реактор від Кучми».

3. «коптилка», в якій закарпатські роми мали намір накоптити на Великдень ковбаси та шинки для «хазяїв» рихтицької сміттєзвалки.

4 та інші. Виїзд комісії на рихтицьке сміттєзвалище.

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