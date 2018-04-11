Богдан Гринчишин: «Зараз в Дрогобичі при владі маємо абсолютно непрофесійну випадкову людину»

Проблема сміття в Дрогобичі показала безпорадність тамтешньої влади і те, як не треба діяти. Обзивання блокадників сміттєзвалища, безглузді заклики збирати підписи, спроби тиску на мешканців Брониці дали зовсім не той ефект, якого очікувала влада Дрогобича, радше зворотній.

Чи реально є для Т. Кучми вирішити питання з дрогобицьким сміттям і як саме? Про це спілкуємося з Богданом Гринчишиним, громадським діячем Дрогобича, членом президії Координаційної Ради Блоку національно-демократичних сил Дрогобиччини, членом комісії райдержадміністрації з розгляду питання розміщення та функціонування сміттєсортувальної дільниці Дрогобицького комунального підприємства «Комбінат міського господарства» на території Рихтицької сільської ради, в минулому активістом руху «Чесно в Дрогобичі», давнім приятелем великого морального авторитета Мирослава Мариновича.

- Пане Богдане, проблема Броницького сміттєзвалища і взагалі сміття в Дрогобичі виникла не сьогодні і не вчора. Чому вона загострилася саме зараз?

- Так, ця проблема давня. А причиною теперішнього загострення, на мою думку, стали два фактори: 1) завіз львівського сміття на Броницьке сміттєзвалище і 2) постійна брехня теперішнього міського голови.

Якщо говорити про Броницьке сміттєзвалище, то воно існує з 1983 року і було розраховано на 25 років експлуатації (до 2008 року). Під сміттям донедавна було зайнято 5,3 гектари землі. Про це сказав 22 березня на колегії райдержадміністрації заступник голови Дрогобицької РДА Іван Мізерник. Там для Департаменту міського господарства виділено три з половиною гектари землі, і є державний акт на це. Але експлуатує сміттєзвалище комунальне підприємство «Комбінат міського господарства» Дрогобицької міської ради.

Після закриття Грибовицького сміттєзвалища, коли Львів опинився в безвиході і не мав куди вивозити своїх 500-600 тонн сміття щоденно, то голова міста Дрогобича Тарас Кучма і керівник комунального підприємства «Комбінат міського господарства» Андрій Янів били в себе груди і казали: «Ми ніяке львівське сміття не будемо приймати! Не будемо приймати і все!». Але не так сталося, як гадалося. Кучма відмовлявся підписувати договір з Львівською ОДА (коли за вивіз сміття вже взялася ЛОДА), але голова облдержадміністрації Олег Синютка знайшов на нього засоби впливу, і заставив його та інших мерів міст, які володіють полігонами ТПВ, підписати ці договори. І так до Брониці почали возити сміття ще й зі Львова.

Проблема полягала в тому, що сміття почали завозити набагато більше, ніж було передбачено угодою. І оцей понаднормовий завіз сміття і спричинив таке різке збільшення навали сміття на Броницькому сміттєзвалищі. Сміття доходило орієнтовно за 100 метрів до дороги Дрогобич–Самбір.

9 лютого Кучма робив щорічний звіт перед громадськістю. Не знаю, чи це так співпало, чи йому підсунули таку свиню, але броничани перекрили в`їзд на Броницьке сміттєзвалище саме того дня. Можливо, до цього їх підштовхнув і той стан дороги, який був на відрізку траси Дрогобич-Самбір в межах Дрогобицького району. Ця дорога була майже непроїзна, тож люди протестували, водії маршруток відмовлялися їздити туди і знімали маршрути. Звичайні водії знайшли собі інший шлях на Самбір – через Грушів-Дорожів-Новошичі. Оскільки люди не мали як добиратися до Брониці, то це теж могло бути однією з причин протесту, та принаймні сприяло йому. Але основна причина – це перебір сміття.

Другий фактор загострення проблеми – це те, як міський голова висвітлював цю подію. Мовляв, мешканці Брониці є такі невдячні, а ми для них стільки зробили, так багато зробили – і почав перераховувати все мало не до копійки. Мовляв, ми їм дали і те, й те, а що ж вони хочуть від нас? Вони, мовляв, нас шантажують. Перекриття в`їзду на сміттєзвалище Кучма прямо назвав «терористичним актом». Отже, замість вирішувати проблему він ще дужче загострив ситуацію.

Трактовка Кучмою тих подій є дуже своєрідна, вона базується на повному обмані та на викривленні фактів.

Міський голова взагалі дуже своєрідно веде будь-які наради, сесії, часто говорить такі дурниці, що задумуєшся, чи чоловік при своєму розумі чи ні, і мимоволі думаєш про його ступінь адекватності. Я люблю його слухати з точки зору «приколів», яких я записав стільки, що вже можу видати цитатник Тараса Кучми, як колись був виданий цитатник Мао Цзедуна (сміється).

Коли ж потім читаєш про той чи інший захід за участю Кучми на офіційному сайті Дрогобицької міської ради, то там цілком нормально і розумно написано. І я себе неодноразово ловив на думці, що щось я на тому чи іншому виступі або коментарі мера не чув таких слів, які приписують Кучмі на сайті міськради. Я почав розпитувати, і виявилося, що я не один такий. Виявляється, це так працює прес-служба – Квасній, Ярошович + Гайдер шліфують та переписують виступи Кучми, щоб позитивно формувати думку громадськості про міського голову. Я ж люблю записувати на відео, тому маю ці оригінальні «перли», сказані з перших вуст, немов «з бодуна».

Вже більше року назад з трибуни сесії міської ради депутат Тарас Демко звертав увагу усіх присутніх на постійну брехню міського голови. Відтоді ситуація щодо цього лише погіршилася, як стверджують багато хто з депутатів та посадовців. Брехня мера є суцільною і постійною, усвідомленою та неусвідомленою, продуманою і спонтанною, системною і хаотичною, вона йде в просторі і часі на всіх співрозмовників – підлеглим, друзям, однопартійцям, керівництву, тощо. Наскільки я знаю Тараса Кучму, то вона є від того. що він просто не володіє ситуацією ні в чому. А оскільки любить говорити-балакати, то говорить що-небудь, аби тільки співрозмовник чимшвидше відчепився від нього та відійшов.

- От давайте конкретно по Брониці – де збрехав Тарас Кучма?

- Коли люди перекрили дорогу на сміттєзвалище, він сказав: «Нам не треба туди вже возити сміття. Ми не будемо возити сміття, але допустіть нас виконувати роботи по рекультивації». Це вже в цьому, 2018 році. «Вони нам не дають виконувати роботи по рекультивації». Я ще собі тоді так подумав: «Овва, як вони дуже хочуть ці роботи виконувати! Які ж вони робітні!».

В березні, коли випав отой останній сніг, то Комбінат міського господарства не хотів чистити дороги від снігу. Вони дотримуються такої тактики, – якщо падає сніг, то навіщо його прибирати зараз, коли він падає, потрібно почекати, поки він закінчиться. А коли снігопад закінчився, то там, де проїде одна-дві машини, проїде й п’ять, а раз проїде п’ять, то проїде і десять, і сто, і тисяча машин. То навіщо прибирати сніг? Та й скільки тої зими буде? Так само і з тротуарами. Отакі вони «робітні»!.

- А може дійсно влада Дрогобича так сильно рвалася зробити рекультивацію?

- Та річ не в тому! Акти виконаних робіт по рекультивації, за свідченням ЗМІ, вже були підписані Департаментом міського господарства! А роботи не зроблені! І їх не допускають до виконання цих робіт! Тож тут можна сказати, що Департамент міського господарства (Р. Москалик) порядно влетів. Тому факт «проривання» на сміттєзвалище, щоб виконати роботи, я як і багато інших пов`язують з боязню перевірок, бо тоді випливуть ті махінації з коштами за роботи, які на папері зроблені, а де-факто ні. І ще один нюанс, на який ніхто не звертає увагу. Виконавцем цих робіт мала бути тернопільська фірма ТзОВ «ПМК-121», представників якої мали б не допускати до полігону ТПВ. Але їх ніхто не бачив – ні керівника, ні головного інженера, ні майстра, ні робітників з механізмами не було. Натомість були АТОвці, комунальники з КМГ та дуже лояльні до мера громадські активісти. А це наштовхує на думку, що ТзОВ «ПМК-121» є, можливо, фірмою-прокладкою, через яку «прокачують» державні кошти. Їм підписують акти НЕ виконаних робіт, а вони ВІДКАТУЮТЬ обумовлені суми грошей «батькам» міста. Але це є припущення, які ґрунтуються на нашій загальній господарській практиці. А якщо врахувати, що ПМК-121 є фігурантом кримінальних справ щодо «освоєння» коштів по облаштуванню україно-російського кордону, то це дуже ймовірно. Мабуть, що саме цим пояснюється такий «трудовий запал» щодо рекультивації Броницького сміттєзвалища з метою чергового обману громадськості.

Зрештою, тут є й інше питання – а що таке власне рекультивація? По-перше, це обваловка, а по-друге, перешарування. Я собі не раз задавав питання – звідки вони будуть брати ґрунт для перешарування? Це ж треба мати кар`єр!

Ще один приклад мерської брехні. Кучма заявив на Громадській раді, що на Броницькому сміттєзвалищі «міського» дрогобицького сміття лише 50%, інших 50% сміття з Дрогобицького району, оскільки кількість населення міста Дрогобича і району є приблизно одинакова по 75 тис. мешканців. Але це кучмівські примітивні маніпуляції цифрами. По-перше, він не згадав про м. Стебник, де є понад 20 тис. «міського» населення. По-друге, далеко-далеко не весь район звозить своє сміття у Броницю. Пояснюю для Кучми. У Дрогобицькому районі є 47 сільських та селищних рад, а не так як у Дрогобичі одна велика (сільська, селищна, міська) рада (нехай кожен читач визначить для себе, яка це рада – Б.Г.) і один комунгосп. Кожна сільська чи селищна рада в районі заключає договір з перевізником про вивіз сміття. Перевізників є багато і кожен з них шукає куди йому краще возити сміття. Організація вивозу побутового сміття у районі є зовсім інакшою, ніж у місті. Так, щоправда, з приміських сіл деякі люди на своїх автах привозять своє сміття на міські смітники. Але це дуже незначна частина у загальній масі сміття, яке продукують у Дрогобичі та Стебнику. З гірської частини сіл сміття возять на бориславське сміттєзвалище. Зі східної частини району сміття вивозять у Стрий та Миколаїв, деякі села мають свої маленькі сміттєзвалки. Тому лише до 30% сільського сміття завозилося у Броницю. Але для Кучми це «Mainstream», тобто головна, основна лінія у всіх своїх міських бідах звинувачувати район.

- Позиція Кучми щодо подання до суду, недопускання людей додому, залякування, обзивання лише загострила ситуацію. Невже Ваш мер цього не розуміє? Невже цього не розуміють його прихвосні?

- В таких випадках завжди треба йти і домовлятися. Якщо громада повстала, то треба йти просити. Але дрогобицький мер має дуже своєрідну манеру розмови. Мені розказували броничани, що коли Кучма ще взимку приїжджав до них, то він до еколога Володимира Олексяка підійшов, взяв за комір і каже: «Я таких уродів як ти на Сході знищував. І буду знищувати!». А це досить розумний молодий чоловік, фахівець, за освітою еколог, який завжди виступає виважено та стримано, і зі знанням справи. Коли мені про це розповіли, то я спочатку не повірив, але потім інші люди підтвердили, що було саме так.

Подивіться, їдуть вони туди, беруть судовиконавця, беруть поліцейських і привозять цілий автобус мужиків, яких представляють як колишніх АТОвців та хочуть силовим способом розблокувати сміттєзвалище. Який результат? Зразу збіглися люди і не дали їм цього зробити. Обурені броничани цих бойовиків назвали тітушками. Мовляв, от бачите – влада разом з тітушками! Вони, звичайно, хотіли задіяти поліцію, але поліція стоїть на тому, що ніяких силових зіткнень не має бути. І коли не вдалося з наскоку розблокувати сміттєзвалище, то мстивий Кучма організовує 2-денну блокаду села Брониці (!). Перекривають автодорогу державного значення з двох сторін – зі сторони Лішні та зі сторони Долішнього Лужка-Новошич. Фактично міська влада організувала перекриття дороги і присутність міського голови та його заступника серед блокувальників яскраво про це свідчить. Натомість вони знайшли відмовку-оправдання, що це, мовляв, проводилася роз’яснювальна робота серед водіїв. А Кучма ще й прикольно заявив: «Я не при ділах!», бо, мовляв, сьогодні субота і вихідний день. Тому виникає логічне запитання – чому немає правової оцінки цих дій міської влади зі сторони поліції та СБУ? Бо, на думку багатьох, саме це є терористичним актом керівників міста проти мешканців Брониці.

Такі дії Т. Кучми з використанням АТОвців лише дискредитують колишніх воїнів АТО і вони мали б це розуміти. Постійна спекуляція темою АТО з часом викликала в людей відразу. Маніпуляції терміном «АТОвці» теж не додають йому балів, а навпаки, лише шкодять. Чого тільки вартує його вислів на Координаційній раді БНДС: «Приїдуть наші воїни і переконають мешканців Брониці» (!!!).

Я прекрасно розумію, що далеко не всі воїни АТО підтримують його, а ті, хто всюди стає на його захист, роблять це за певні преференції. Кучма чомусь думав, що в Брониці йому вдасться «порахувати 30 секунд», і люди відразу вчинятимуть його волю. Але це смішно. Це просто прикол.

- А як Ви оцінюєте ту ініціативу зі збором підписів дрогобичан, мовляв, будьмо всі свідомі, бо це ж наше місто, а Брониця проти нас…

- Вони взяли курс на написання звернень, збір підписів, але це дорога в нікуди.

Замість того, щоб піти і домовлятися він робить такі непродумані кроки. До речі, Кучма не вміє вести переговори, він навіть не вміє вести нормальну розмову. Він може говорити лише з підконтрольною аудиторією. А непідконтрольної він боїться і від неї втікає, як це було нещодавно в райдержадміністрації під час звіту її голови та в Бориславі (Губичах), де він просив у громади дозволу возити сміття на Бориславське сміттєзвалище. До речі, у Бориславі, коли люди не погоджувалися на його пропозицію, Кучма почав їм погрожувати тим, що Дрогобич перекриє для Борислава каналізаційні стоки, які йдуть через Дрогобицький водоканал: «…а ми вам перекриємо стоки, якщо ви…».

Тому він збирає «свою» громадськість, тобто тих діячів, які є від нього залежні. Ось, для прикладу, я особисто був на розширеній громадській раді при міському голові. Вона розширена за рахунок голів ОСББ. В кінці цієї ради Кучма сказав, що йому найлегше працювати з головами ОСББ (хоча восени минулого року на одній з нарад він назвав ОСББ паразитами). Правильно, бо вони є від нього залежні, вони завжди в нього щось просять.

Тобто, створюється така видимість, що всі громадські організації його підтримують. Так, вони будуть йому підтакувати і аплодувати, бо мають в тому свій інтерес.

На тій громадській раді мене дуже насторожила позиція Ігоря Струналя, який колись в Дрогобичі був керівником «Правого сектору», а потім перейшов в партію «ДІЯ» (Державна ініціатива Яроша). Він прямо сказав – нас є більше, ніж броничан, тому ми переможемо.

Нехай вони зберуть 10 тисяч підписів, навіть 20 тисяч. І що? Діалогу це не сприятиме. А влада Дрогобича такими кроками ще дужче озлоблює броничан.

- Пане Богдане, будучи на місці міського голови Тараса Кучми як би Ви вирішували це питання зі сміттям?

- Вивіз сміття – це стратегічна тема для будь-якого міста. Не вивозиться сміття – все, крапка. Я прогнозую, що в Дрогобичі буде маленький Львів, якщо це питання не вирішити зараз. А щоб вирішити, то треба мати куди возити.

Без Брониці зараз ми ніяк не обійдемося. Жодне село, ніяка сільська рада не дасть свою територію для влаштування нового сміттєзвалища. Ми вже побачили це по Рихтичах (Гайдамацька, 25), але це окрема тема. Тому треба йти й просити.

Для Кучми, я вважаю, дієвий вихід такий: він разом зі своєю компанією, заступниками, прихвоснями і 25 депутатами, які його так підтримують, мали б ПОВЗТИ з Дрогобича до Брониці НА КОЛІНАХ і просити, благати слізно та уклінно: «Відкрийте нам сміттєзвалище!». Щоб возити лише своє сміття, а не львівське. Але він до цього не зійде. Хіба його мав би Олег Синютка, голова облдержадміністрації, на шнурку вести туди, до Брониці, або гнати його туди батогом. Щоб він ішов і благав та просив. Тому я вважаю, що без втручання обласної адміністрації ніяк не обійдеться.

І ще одне. На мою думку, кошти зі Львова (за сміття) мали б іти напряму в Броницю, а не в «КМГ».

- Ви чомусь не розглядаєте той варіант, що Дрогобич може возити сміття на Стрийське сміттєзвалище. Наскільки мені відомо, Кучма все-таки шукає вихід з ситуації, що склалася.

- Так, він мусить шукати, бо інакше наступить сміттєвий колапс.

Коли Кучма проводив розширену громадську раду, про яку я вже казав, то в кінці йому задали запитання: «А може Ви би в Стрию домовилися?». А Кучма так впівголоса каже: «Я сьогодні був у Стрию. Шрамов`ят мене навіть не прийняв». Це багато що означає! Нагадаю, що Шрамов`ят – це людина, яка в Стрию майже 25 років на посаді міського голови. І він не хотів з Кучмою говорити.

- А не здається Вам, що це голова ЛОДА Олег Синютка хоче таким чином принизити Кучму, загнати в безвихідь, може це плани на майбутні вибори? Не думаєте, що у Дрогобичі реалізується «львівський» сценарій зі сміттям?

- Я не маю такої інформації. Щодо принижень, то Кучма сам себе принижує. Дужче вже його ніхто не принизить…

Але на львівському сміттю вони мали дуже добрий зиск! Було відомо ще у минулому році, що за львівське сміття понаднормове з кожної машини бралася певна кількість грошей готівкою. І ось цю суму одного дня озвучив сам міський голова. 12 лютого 2018 на понеділковій нараді Т. Кучма прилюдно висварив заступника директора, головного інженера КП «КМГ», що вони «створили сміттєву мафію» і «беруть за одну машину сміття по 5 тисяч гривень», але він скромно змовчав (а може забув), що ця «сміттєва мафія» не могла існувати без його згоди і благословення та й грошові потоки, як багато хто стверджує, «замикаються» на особі міського голови. Треба зазначити, що на цю нараду не з’явився сам директор комунального підприємства А. Янів, який на цілий місяць «захворів». Пізніше стало відомо, що годину перед тим на скайп-нараді Кучму по цій темі сварив О. Синютка. Крім того, як стверджувала одна особа з Ратуші, близька до «клану» Кучми, в період найбільшого завозу львівського сміття там «крутилися» (фігурували) суми порядка 800 тис. гривень «чорної» готівки в місяць (!!!). Якщо це правда, то «гра вартує свічок» для Кучми, Качмара, Яніва та інших! Зробивши не складні арифметичні дії (800000 : 5000 =160 машин/місяць або 40 машин на тиждень) ми можемо побачити, що це цілком реальні об’єми львівського сміття, яким швидко завалювали Броницьке сміттєзвалище і на таких грошах вони, мабуть, добре нагріли руки та набили свої кишені!

Спілкувався Володимир Ключак

Примітка. Наше спілкування з Богданом Гринчишиним проходило 5 квітня. Завершення інтерв’ю читайте на «Трускавецькому віснику» у п’ятницю, 13 квітня.

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