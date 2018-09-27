Богдан Шкільник з Трускавця завершив роботу над книгою «Чин вінчання»

By  | 30.09.2018 | Filed under: Новини

Тривають святкування 25-літнього ювілею Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Складовою частиною цих святкувань є видання ряду книжкових позицій. Серед них – і книга трускавчанина, викладача Трускавецької дитячої школи мистецтв ім. Р. Савицького Богдана Шкільника «Чин вінчання». До речі, це вже далеко не перша книга викладача з Трускавця.

Нотне видання побачило світ завдяки коштам єпархії. У післяслові автор висловив вдячність за співпрацю єпископові-помічникові єпархії Григорієві Комареві, о. Олегові Смереці, дияконові Богданові Криницькому, піддияконові Петрові Горічкові, регентці Марії Левицькій, братові-семінаристові Ігореві Марчишину.

При упорядкування «Чину вінчання» Богдан Шкільник використав чимало спеціалізованої літератури. Книгу надруковано у видавництві «Посвіт» (м. Дрогобич) в вересні 2018 р.

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