Бокс, плавання, волейбол

8-9 квітня у м. Миколаїв (Львівська обл.) проведено турнір з боксу «Кубок Галичини» серед юнаків 2003-2004 р.н. за участю 117 юних боксерів з Чернівецької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей України.

Трускавець представляли двоє вихованців відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» і двоє стали призерами – І місце Стахнів Максим та ІІІ місце Саприкін Святослав (тренер ДЮСК Назар Мінів).

8 квітня 2017 р. у м. Дрогобич команда плавців ДЮСК «Спортовець» брала участь у регіональних змаганнях з плавання «Великдень-2017» серед учнів 2004, 2005-2006 р.н. Всього біля 100 спортсменів з Стрия, Миколаєва, Дрогобича та Трускавця змагались у швидкості на голубих доріжках плавального басейну дитячо-юнацької спортивної школи ім. І. Боберського.

В особистому заліку переможцями та призерами турніру стали трускавчани:

- Манюк Олена – І місця 50 м на спині та 50 м вільний стиль, Кулинич Микола – І місця 50 м на спині та 50 м вільний стиль, Ящишин Ангеліна – І місце 50 м батерфляй та ІІ місце 50 м вільним стилем;

- Беляк Софія – І місце 50 м батерфляй, Ліхтаревський Владислав – І місце 50 м брас та ІІ місце 50 м батерфляй, Міцьо Наталя – ІІ місце 50 м батерфляй, Вітєбський Артур – І місце 50 м вільний стиль та ІІ місце 50 м батерфляй, Гладкий Олег – ІІ місце 50 м брас, Муцин Юліан – ІІІ місце 50 м вільний стиль, Пахолок Олена – ІІІ місце 50 м на спині.

У командних видах програми вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» двічі були переможцями у естафетному плаванні 4х50 м вільним стилем серед юнаків і серед дівчат та у комбінованій естафеті 4х50 м серед юнаків і серед дівчат також вибороли два І місця (тренери ДЮСК Андрій Жгута, Богдан Смеречинський, Олег Кирчей та Степан Василенко).

8 квітня у м. Самбір Львівської області відбувся обласний турнірі з волейболу серед дівчат 2005-2006 р.н., приурочений до 60-річчя ДЮСШ м. Самбора. Обігравши своїх ровесниць з Самбору і Самбірського району, вихованки відділення волейболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» зайняли ІІІ місце уступивши першість спортивним школам Старого Самбору і Турки (тренери ДЮСК Олена Крамар та Юрій Бєлов).

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

Трускавецький вісник

Також читайте