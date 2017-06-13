Book-лабіринт у Трускавці

18 червня в рамках святкування 190-річчя курорту бібліотеками Трускавецької міської централізованої бібліотечної системи у курортному парку буде реалізовано проект «Вook-лабіринт». Відвідувачі Вook-лабіринту матимуть змогу ознайомитися з книжковими експозиціями, на яких будуть представлені книги на всі смаки.

«Книжковий вернісаж» запропонує новинки сучасної художньої літератури, а яскрава книжкова виставка «Кулінарні фантазії» привабить любителів кулінарії. Не залишить байдужими експозиція «Вишита душа на полотні», а Book-crosing представить «мандруючі» книги.

Книжкова виставка «Читаємо і малюємо казку» створить необхідні умови для знайомства дітей з казками. Всі бажаючі матимуть змогу не тільки ознайомитись з цікавими книгами, але й відобразити побачене та прочитане на папері. Бібліотекар дитячої бібліотеки Олександра Цісінська проведе майстер-клас гри на сопілці. З книгами про наше місто знайомитиме книжкова виставка «Зорею світить Трускавець-цілитель». Неочікуваною буде зустріч з місцевими поетами. На пам`ять відвідувачі Вook-лабіринту отримають буклети, пам`ятки, візитівки.

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