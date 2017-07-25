Борис Кривко стане почесним президентом «Ради старійшин»

Як інформує наше власне джерело, в Трускавецькій міській громадській організації «Рада старійшин» відбудуться певні рокіровки в керівному складі. Так, Борис Кривко, який очолює організацію з моменту її заснування (2010 рік), висловив побажання передати кермо правління комусь молодшому. На нещодавньому засіданні «Ради старійшин» (18 липня) Борисові Кривкові було запропоновано посаду почесного президента. Питання хто ж очолить «Раду старійшин» наразі перебуває в процесі обговорення. Дві ключові фігури, які розглядаються – це Іван Скибак та Олена Пилат. Так що цілком імовірно, що відомий краєзнавець Іван Скибак може стати новим очільником МГО «Рада старійшин» у Трускавці.

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