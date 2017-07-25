Борис Кривко стане почесним президентом «Ради старійшин»

By  | 28.07.2017 | Filed under: Новини

Як інформує наше власне джерело, в Трускавецькій міській громадській організації «Рада старійшин» відбудуться певні рокіровки в керівному складі. Так, Борис Кривко, який очолює організацію з моменту її заснування (2010 рік), висловив побажання передати кермо правління комусь молодшому. На нещодавньому засіданні «Ради старійшин» (18 липня) Борисові Кривкові було запропоновано посаду почесного президента. Питання хто ж очолить «Раду старійшин» наразі перебуває в процесі обговорення. Дві ключові фігури, які розглядаються – це Іван Скибак та Олена Пилат. Так що цілком імовірно, що відомий краєзнавець Іван Скибак може стати новим очільником МГО «Рада старійшин» у Трускавці.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Купити декоративні дерева Львів – Садовий центр “Еліт Флора”, туї, бонсай
    25.07.2017 | 12:32

    Розсадник та садовий центр “Еліт Флора” пропонує широкий вибір декоративних рослин і дерев. Вашій увазі ми готові запропонувати рослини власного виробництва та продукцію найбільших європейських виробників. Наш асортимент включає багато сортів хвойних та листяних рослин – туї, ялівці, сосни, ялини, ялиці, кипарисовики, модрини, тиси, магнолії, калини, форзиції, гібіскуси, бузки, вейгели, спіреї, дерени, пухироплідники та багато [...]

  • Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
    21.07.2017 | 11:43

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви