Борислав, Східниця та навколишні села впроваджуватимуть роздільне сортування сміття

By  | 20.05.2019 | Filed under: Новини

Бориславською міською радою, Східницькою селищною радою, Попелівською та Ясенице-Сільнянською сільськими радами було підписано договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів, який стосується поводження із твердими побутовими відходами. Про це повідомили у Бориславській міській раді.

Відповідно до договору, сторони домовились про реалізацію спільного проекту «Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м. , смт. Східниця, с. Попелі та с. Ясениця-Сільна». Проект зараз готують спеціалісти відділу розвитку міста Бориславської міської ради і ним передбачено закупівлю 253 контейнерів для роздільного сортування ТПВ (пластик, папір, скло), які будуть розподілені між учасниками проекту.

Участь у співфінансуванні візьмуть: Борислав – 531 944 грн, Східниця – 112 749 грн, Попелі – 52 038 грн, Ясениця-Сільна – 34 692 грн, обласний бюджет – 731 423 грн, спонсорські внески – 29 854 грн.

До 14 червня проект буде подано та зареєстровано як учасника конкурсу проектів співробітництва територіальних громад на 2019 рік.

Реалізація  проекту є першим кроком міжмуніципального співробітництва, метою якого є налагодження довготривалого партнерства між громадами Борислава, Східниці, Попелів та Ясениці – Сільної та яке здійснюватиметься шляхом укладення відповідних договорів про співробітництво у формі реалізації спільних проектів, спрямованих на запровадження та поліпшення якості послуг у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення екологічного та санітарного благополуччя на території громад-партнерів, розповіли у міськраді.

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