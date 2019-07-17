У Бориславі розпочато роботу над впровадженням проекту з електронного врядування. Про це інформує відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради з посиланням на відділ розвитку міста. Бориславська міська рада розпочала роботу над впровадженням проекту «Борислав – Розумне місто» («Boryslav – Smart city») в напрямку електронної демократії та електронного врядування задля побудови діалогу між владою та громадою.

Ідея проекту полягає в зборі інформації в режимі реального часу, що дасть можливість продуктивно використовувати ресурсний потенціал нашого міста. Це дозволить економити кошти, раціональніше діяти та підняти рівень життя населення. Щоб зробити місто максимально комфортним для його мешканців, необхідно створити певні умови для цього.

Основною рушійною силою у створенні розумного міста є збір та обробка великої кількості даних. Саме управління даними дозволяє муніципальним службам підвищувати якість життя населення. Суть проекту полягає у відкритті порталу відкритих даних, де можна буде побачити інформацію щодо діяльності всіх структурних підрозділів міської ради, комунальних служб (звіти, боргові зобов’язання, кількість відряджень), скільки отримано субсидій громадянами міста, допомоги, земельних ділянок, пайової участі; відслідкувати он-лайн рух міського транспорту та багато іншого. Також мешканці міста будуть залучені до процесу формування Громадського бюджету м.Борислава, кошти якого будуть спрямовані на реалізацію кращих проектів розвитку міста, запропонованих мешканцями на конкурсній основі.

Першим кроком до впровадження проекту «Борислав – Розумне місто» («Boryslav – Smart city») є створення робочої групи з його розробки. Тому міська влада Борислава запрошує небайдужих, активних представників громадських організацій міста долучатися до розробки проекту.

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